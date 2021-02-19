ОНФ проводит исследование на соответствие зарплат бюджетников нормативам

Общероссийский народный фронт во всех регионах запустил опрос бюджетников, работающих в социально важных сферах, на соответствие уровня их зарплат нормативам. К уровню зарплаты работников отдельных категорий установлены специальные требования.

100% к средней зарплате по региону должны получать: преподаватели и мастера производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования; работники учреждений культуры; социальные работники; младший медицинский персонал; средний медицинский (фармацевтический) персонал.

200% к средней зарплате по региону должны получать: врачи и иные работники медицинских организаций, имеющие высшее образование, предоставляющие медицинские услуги; преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования; научные сотрудники;

В реальности, далеко не везде соблюдаются эти требования. В ОНФ хотят узнать, в каких регионах местные власти только отчитываются о хороших показателях, но на деле их не достигают.

«Если вы относитесь к перечисленным выше категориям работников, но ваша зарплата меньше, обязательно опишите свою ситуацию. Каждый комментарий будет учтен и поможет нам разобраться в ситуации», — обратились в ОНФ к гражданам.