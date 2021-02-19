Военный оркестр Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии России отмечает День оркестровой службы

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные музыканты Росгвардии. Именно в этот день в 1711 году Пётр I подписал указ, в котором объявлялись «штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по губерниям». Этими штатами в каждом пехотном полку были введены военные оркестры.

С 1964 года военные музыканты Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации – постоянные участники военных парадов, проходящих на главной площади столицы Республики Коми. Военный дирижер, Почетный работник культуры Республики Коми майор Сергей Монастырский руководит оркестром с 2008 года и достойно продолжает культурную жизнь военнослужащих своих предшественников.

Сергей Николаевич, как настоящий пропагандист духовной музыки, обогащает репертуар военного оркестра одним из лучших произведений музыкальной культуры народов многонациональной России, в том числе проживающих в регионе.

«Особое внимание уделяется таким видам исполнительского мастерства, как дефиле и плац-концерт, которые благодаря своей яркости, самобытности и оригинальности исполнения музыкальных произведений заслужили особую популярность и любовь жителей Сыктывкара», — отметил майор Сергей Монастырский.

Концерты оркестра всегда поражают зрителей талантливым исполнением и высоким профессионализмом артистов.

В этот праздничный день желаем коллективу военного оркестра и ветеранам крепкого здоровья, личного счастья, новых творческих успехов на благо культурного и духовного процветания нашего региона.