В преддверии Дня защитника Отечества в Управлении Росгвардии по Республике Коми состоялась встреча журналиста газеты «Республика» с ветераном ОМОН Игорем Краевым

В преддверии Дня защитника Отечества ветеран ОМОН – Игорь Краев, который также является председателем совета Сыктывкарского отделения Союза ветеранов Афганистана встретился с журналистом газеты «Республика» — Людмилой Власовой. В своем интервью Игорь Валентинович рассказал о службе в спецподразделении, о первых командировках и боевых товарищах, а также поделился фотографиями из личного архива в период прохождения службы.

Игорь Валентинович принимает активное участие в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, и напутствует ребят быть мужественными, смелыми и достойными защитниками своей Родины.

Более подробную информацию вы можете узнать в интервью в газете «Республика» с офицером в отставке Игорем Краевым.