Около 600 книг передал ОНФ в Коми ковидному госпиталю и социальному учреждению в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта подвели итог «Книжной помощи» – широкомасштабной акции по сбору печатных изданий, посвященной Международному дню дарения книг. В ней приняли участие 28 российских субъекта, в том числе Республика Коми.

Общественники в регионах совместно с органами исполнительной власти и партнерскими организациями – НКО, коммерческими предприятиями – передали в различные социальные учреждения и ковидные госпитали пять тысяч книг — около двух тонн.

В Коми активисты ОНФ передали около 600 книг, порядка 200 кг. Общественники собрали книги из личных коллекций, а также благодаря безвозмездной помощи граждан. Главным партнером акции Народного фронта стал Дом дружбы народов Республики Коми, который передал большую часть книжных запасов.

Книжная помощь была оказана пациентам Эжвинской городской больницы — хирургическому и терапевтическому отделениям. На базе последнего расположен covid-центр. Заместитель главного врача Вячеслав Шилов искренне поблагодарил общественников за оказанное внимание пациентам больницы.

Также активисты ОНФ в Коми передали книги в Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара и пополнили уличные библиотеки в городе.

«В Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара приходят взрослые и дети за поддержкой, в которой люди особенно нуждаются в период пандемии и ограничительных мер. Там для них созданы условия, в том числе, для отдыха. Акции поддержки становятся доброй традицией, которые, без сомнений, будут жить и продолжаться», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.