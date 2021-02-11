В России назвали показатель эффективности модернизации здравоохранения – это удовлетворенность самих граждан

Показателем эффективности вложенных в модернизацию здравоохранения средств может быть только одним – это удовлетворенность самого населения медицинской помощью. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль

На совещании с Правительством РФ Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин напомнил, что в 2021 г. на развитие первичного звена здравоохранения выделено 90 млрд руб., а в целом на пятилетнюю программу модернизации – 550 млрд руб. Путин подчеркнул, что надо сделать так, чтобы ни один рубль не ушел на какие-то другие цели и все эти средства использовались эффективно.

«На первичное звено здравоохранения выделены большие деньги. Президент правильно предупредил, что их необходимо полностью довести до первичного звена, которое является основой здравоохранения. ОНФ держит на контроле это президентское поручение. Мы в самое ближайшее время проведем разговор о состоянии первичного звена, о его проблемах, откровенно поговорим о том, что еще дополнительно можно сделать», – сообщил Рошаль.

В ОНФ отметили, важно, чтобы российский народ почувствовал удовлетворение от исполнения намеченной программы.