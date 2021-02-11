Активисты ОНФ в Коми призвали жителей Сыктывкара поделиться книгами с пациентами ковидных госпиталей

14 февраля отмечается Международный День дарения книг – это прекрасный повод вспомнить одну замечательную фразу – «Книжка – лучший товарищ». В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены.

Общероссийский народный фронт по всей стране проводит широкомасштабную акцию по сбору книг «Книжная помощь», посвященную международному дню дарения книг.

Активисты ОНФ в Коми присоединились к этой акции. Общественники республики в рамках акции собрали книги из личных коллекций.

«Призываем также граждан присоединиться к этому хорошему начинанию и поделиться своими книжками. Пациенты больниц находятся в изоляции и нуждаются в отдушине. Чтение книг поможет им быстрее восстановить душевное и физическое здоровье», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

В Международный День дарения книг 14 февраля активисты ОНФ в Коми передадут собранные книги в больницы Сыктывкара, где лечатся пациенты с COVID-19.

Книги принимаются в офисе регионального отделения ОНФ в Коми.