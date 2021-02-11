Продолжается прием на второй поток Школы экологических инспекторов ОНФ

Экологических активистов ОНФ собирает по всей России. Общественники призвали жителей Республики Коми подключаться к экологической работе.

«Тебя волнует экология? Хочешь помочь сохранить природу, но не знаешь как? Скорей регистрируйся на второй поток Школы экологических инспекторов ОНФ!», — призвала член регионального штаба ОНФ в Коми, общественный экологический инспектор, кандидат биологических наук Оксана Кулакова.

В ЭкоШколе участники узнают все про общественный экологический контроль.

Научатся определять и фиксировать эконарушения.

После сдачи экзамена получат удостоверение и будут работать с Росприроднадзором.

На ежемесячных встречах смогут разобрать свои вопросы с командой экспертов Экошколы.

Регистрация на второй поток до 15 февраля!

Ссылка для регистрации: http://ekozabota.onf.ru/eco-school