Продолжается прием на второй поток Школы экологических инспекторов ОНФ
Продолжается прием на второй поток Школы экологических инспекторов ОНФ
Экологических активистов ОНФ собирает по всей России. Общественники призвали жителей Республики Коми подключаться к экологической работе.
«Тебя волнует экология? Хочешь помочь сохранить природу, но не знаешь как? Скорей регистрируйся на второй поток Школы экологических инспекторов ОНФ!», — призвала член регионального штаба ОНФ в Коми, общественный экологический инспектор, кандидат биологических наук Оксана Кулакова.
В ЭкоШколе участники узнают все про общественный экологический контроль.
Научатся определять и фиксировать эконарушения.
После сдачи экзамена получат удостоверение и будут работать с Росприроднадзором.
На ежемесячных встречах смогут разобрать свои вопросы с командой экспертов Экошколы.
Регистрация на второй поток до 15 февраля!
Ссылка для регистрации: http://ekozabota.onf.ru/eco-school