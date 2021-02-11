Алексей Фомин: «К сожалению вдохновение не приходит по заказу»

Сегодня мы хотим представить нашим читателям новое интервью с музыкантом, композитором и аранжировщиком Алексеем Фоминым.

-Алексей, здравствуй. Спасибо, что согласился побеседовать. Хочу поздравить тебя с выходом твоего нового альбома «В быстром потоке». Хотелось бы узнать, почему твоей музыки не слышно на радиостанциях?

Алексей Фомин: В наше время на молодых музыкантов любого уровня на радио смотрят, что называется, свысока. Нужно признаться, что сейчас сами музыканты платят немалые деньги, для того чтобы их альбомы крутили в эфире различных радиостанций. Также оплачивают услуги продвижения, а уже после этого их альбомы берут на музыкальные площадки, которые попадают в топ-10, в «горячие новинки», а также в редакторские плейлисты. Цена такого продвижения достигает 360 000 рублей за 1 трек.

Но хочу сказать, что существуют радиостанции, которые крутят музыку бесплатно. Тут все зависит от популярности треков и договоренности с музыкальными редакторами радиостанций. Хочу заметить, что моя музыка имеет некоторую эксклюзивность и непохожесть. Я думаю не самая лучшая идея, если она будет звучать из каждого радиоприемника.

-Почему ты вообще начал сочинять музыку? Что послужило причиной?

Алексей Фомин: Первую свою музыкальную композицию без слов, я сочинил очень давно и подарил одной девушке, которая мне очень нравилась. Прошли годы и она вышла замуж за другого. Я очень переживал на тот момент. Прошли года и было много всего разного в моей жизни, но на протяжении этих лет музыка постоянно помогала мне выйти из депрессии. В какой-то момент музыка стала для меня наркотиком. Она позволяла мне полностью раствориться в волшебных звуках и забыть обо всем — о горестях, проблемах, жизненных трудностях.

-У кого-то музыка рождается в голове и сразу записывается на бумагу, кто-то импровизирует на инструменте. Как сочиняешь музыку ты?

Алексей Фомин: Я сочиняю музыку за своим инструментом. А если вдруг какая-то музыкальная фраза внезапно пришла в голову, я стараюсь ее быстро сыграть и записать в секвенсор. Порой бывает работая над треком, музыкальная идея заходит в тупик. Идея может прийти внезапно в 3 часа ночи во сне и тут нужно успеть быстро все записать.

-Сочиняешь ли ты музыку по определенному заказу?

Алексей Фомин: К сожалению вдохновение не приходит по заказу. Были предложения, но я вежливо старался отказать, хотя отлично понимал, что была возможность заработать неплохие деньги. Просто мне безумно нравиться спонтанный творческий процесс. Он непредсказуемый и ты не знаешь какой будет результат после окончания работы.

— Кто такой музыкант на твой взгляд?

Алексей Фомин: Музыкант — не тот кто играет на музыкальном инструменте, а тот кто чувствует музыку, умеет выражать через неё свои мысли, эмоции. Инструмент для него некая штуковина, через которую он передает своеобразные посылы.

-Над чем работаешь сейчас?

Алексей Фомин: Сейчас работаем над остальными треками мини-альбома «Картинки прошлого». Заглавный трек, благодаря московскому звукозаписывающему лейблу «ONE Music», уже вышел на всех цифровых платформах.

-Случалось ли так, что после выпуска трека, ты был недоволен его звучанием?

Алексей Фомин: Быть довольным своей музыкой – это не столь хорошо для музыканта. Даже после окончательного издания альбома, бывает переслушиваешь его по 100 раз и всегда кажется, что тут сыграл не так, там можно было поправить. Пределу совершенства нет и всегда есть к чему стремиться.

-Что необходимо для развития музыки в России?

Алексей Фомин: В наше время люди предпочитают ездить на хороших дорогих машинах. Но если речь касается о вложении денег в звук, то 1000 рублей для некоторых крайне много. Чтобы развиваться, нужны хорошие деньги, хорошие залы, дорогая аппаратура. Мы победим тогда, когда сумеем подавать музыку так, чтобы она воспринималась людьми. Проблема в том, что у нас технологии не позволяют раскрыться композитору, исполнителю, до народа музыкальные идеи не доходят.

А люди — они заслуживают большего.

-Есть ли у тебя планы на более дальнее будущее? Чего хотелось бы достичь?

Алексей Фомин: Хотелось бы продолжать развиваться и идти только вперед. Сочинять новые треки наполненные добротой и загадочностью. Выпустить как минимум 10 альбомов с прекрасной музыкой. Приобрести больше поклонников моего творчества.