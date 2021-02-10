Суд над Навальным. В ОНФ обратись к гражданам с вопросом: «С кем вы?»

«Мы обращаемся к гражданам, к каждому молодому россиянину с вопросом: «С кем вы? Помните ли вы, кто в тяжелейшей войне спас наше Отечество, громадными жертвами раздавил фашизм, отстоял свободу и независимость Родины, в которой вы живете?» — заявил член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев.

Так общественник прокомментировал ход судебного разбирательства по делу об оскорблении блогером Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны.

«Наша историческая память должна быть уважаема и передаваться из поколения в поколение, помогать нам идти вперед и развиваться, никогда не забывая о цене Победы», – подчеркнул Моисеев.

Он рассказал, что ветераны России надеются, что суд, принимая во внимание всю тяжесть содеянного, определит соответствующую меру наказания за аморальный, безнравственный поступок, совершенный к тому же в год 75-летия Великой Победы!

Напомним, Российский союз ветеранов немедленно отреагировал и объявил всероссийский позор автору видеоролика, в котором тот глумился над героем войны. Было подано заявление в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ о защите чести и достоинства И.С. Артеменко с просьбой дать правовую оценку.

5 февраля 2021 г. в Москве началось судебное разбирательство по делу Навального, оскорбившего ветерана Великой Отечественной войны, полковника Игната Сергеевича Артеменко. Процесс продолжается.