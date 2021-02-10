В Визинге росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в угоне автомобиля

В Визинге сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от дежурного ОМВД России по Сысольскому району о том, что на улице Советская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Ваз, водитель которой не справился с управлением и совершил наезд на столб линии электропередач. Предполагаемые виновники с места происшествия скрылись.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес, где сотрудники правоохранительных органов сообщили, что подозреваемые имеют телесные повреждения и возможно направились в сторону улицы Первомайская.

При обследовании места ДТП сотрудники группы задержания обнаружили на снегу следы от обуви, которые и привели на предполагаемых участников дорожно-транспортного происшествия. Молодые люди 1991 и 1996 годов рождения, находясь в квартале от места ДТП, попытались скрыться на такси, но вовремя подоспевший автоэкипаж вневедомственный охраны задержал данных граждан. Один из молодых людей находился в состоянии опьянения, у которого на лице имелись ушибы и пятная бурого цвета на одежде. У второго участника на лице имелись телесные повреждения в виде рваной раны носа и ушибов. На место задержания была вызвана бригада скорой помощи. Мужчина 1996 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение.

Мужчина 1991 года рождения был задержан вневедомственной охраной Росгвардии и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Позднее в дежурную часть полиции обратился мужчина 1971 года рождения и сообщил о том, что в ночное время злоумышленник, находясь возле гаража, путем свободного доступа совершил неправомерное завладение легковым автомобилем, после чего выехал на нем с места стоянки. Угнанный автомобиль был обнаружен на месте ДТП.

По данному факту проводится проверка.