В России хотят организовать полноценную медпомощь для бездомных людей

Этого добивается ОНФ. Эксперты рабочей группы Народного фронта по правам бездомных людей намерены выработать параметры дорожной карты, чтобы расширить возможность оказания первичной медико-санитарной помощи бездомным в тех субъектах Российской Федерации, где проблема стоит наиболее остро. Общественники призвали регионы расширить доступ к медпомощи для бездомных людей.

Эксперты ОНФ сообщили, что у бездомных нет доступа к амбулаторному звену медпомощи, поскольку нужны документы: полис ОМС и паспорт. Поэтому бездомные не могут наблюдаться у врача в связи с хроническими заболеваниями.

Часто они терпят, пока состояние не ухудшится настолько, что потребуется срочная госпитализация по скорой. Но в итоге бездомного сразу же после операции выписывают из больницы в никуда, просто на улицу.

Чтобы обеспечить бездомных доступом к качественной и регулярной медпомощи, необходимо дополнить приказ Минздрава России № 543Н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» специальным пунктом об организации уличной медицинской помощи. Это позволит регламентировать работу врачей, описать виды медицинских манипуляций в рамках оказания медпомощи бездомному на улице и сам формат работы, считают в ОНФ.

Уличная медпомощь должна быть включена в первичную (доврачебную, врачебную и специализированную) медико-санитарную помощь, которая может оказываться как в плановой, так и в неотложной формах, подчеркивают эксперты.

Рабочая группа ОНФ по защите прав бездомных намерена продолжить сотрудничество в сфере помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, с представителями не только Минздрава, но и Министерства внутренних дел РФ, а также других федеральных, региональных органов власти и профильных НКО.