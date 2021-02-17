На севере столицы в мае планируется сдать храмовый комплекс в честь 12 апостолов

Храмовый комплекс в честь 12 апостолов в Ховрине на Клинской улице в Северном административном округе столицы планируется к сдаче в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Храм в честь 12 апостолов уже построен. Пока он остается самым большим из уже возведенных деревянных храмов в столице – его вместимость составляет 250 прихожан. На текущий момент, строители ведут работы в доме причта. Здесь завершается устройство кровли, отделка, ведутся работы по инженерным системам. К апрелю предстоит наладить газоснабжение всего комплекса», — отметил Сергей Лёвкин.

В свою очередь, куратор Программы, депутат Госдумы и советник Мэра Москвы Владимир Ресин отметил, что храм в честь 12 апостолов станет жемчужиной современного деревянного зодчества в Ховрине.

«По окончании всех общестроительных работ будет проведено комплексное благоустройство прихрамовой территории», — пояснил куратор Программы.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благоустройство территории вокруг культовых сооружений, возведенных в ходе Программы строительства православных храмов в Москве, городские власти будут брать на себя.

«Церковные общины ведут большую социальную работу, проводят благотворительные акции, помогают многодетным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Приходы новых храмов активно включаются в работу по дополнительному образованию», — подчеркнул Собянин, выступая на одном из последних заседаний попечительского совета фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы».

На территории САО ведется работа по 24 земельным участкам, из них Префектурой САО совместно с Москомархитектурой подобраны и одобрены ФХУ РПЦ 15 земельных участков под размещение православных храмов, 2 земельных участка находятся в стадии проработки.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.