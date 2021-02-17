«Большой семьей в новый дом»: Президент РФ поручил подготовить новые льготные программы

Подготовкой рекомендаций для новых ипотечных программ занимаются в том числе и эксперты ОНФ, которые считают, что для семей с детьми необходимо снизить процентную ставку по возможности до 2%, как это уже делается на Дальнем Востоке.

«Также надо дать возможность семьям с детьми использовать материнский капитал для первоначального взноса, ведь далеко не все банки предоставляют подобную услугу», — считает эксперт ОНФ, член Общественной палаты РФ Юлия Зимова.

«Миллионы граждан нуждаются в улучшении жилищных условий. Многим нужна просто помощь в получении доступного кредита, чтобы не ждать 20 лет в очереди или необходимого для покупки жилья размера накоплений», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.