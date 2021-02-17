Управление Росгвардии по Республике Коми в преддверии Дня защитника Отечества открывает рубрику «Армейский альбом, где мы служили»

Заместитель начальника по работе с личным составом Управления Росгвардии по Коми, полковник Сергей Андрющенко открывает рубрику «Армейский альбом, где мы служили».

Офицер свой дембельский альбом создал собственными руками, в котором он нарисовал коллажи и наклеил в него фотографии себя и сослуживцев. Сергей Андрющенко проходил службу во 2-й части 3-й роты Ульяновского танкового училища. Ежегодно военнослужащие выезжали на Тоцкий полигон, где проходила учебная армейская служба.

— Полигон находился далеко от населенных пунктов. Привезли нас, третьекурсников, охранять полторы тысячи снарядов. Связи нет, только полевой телефон. И сразу ночное дежурство, каждые два часа караул должен меняться. В 2 часа ночи заступил я, но через назначенное время никто меня не сменил. Сколько я не пытался связаться по полевому телефону — никто не отзывался. В голову уже полезли страшные мысли, что наш караул захватили, всех убили. Смотрю в звездное небо и думаю: «Ну, где же вы?». Это был мой первый страх, когда стоишь посреди огромной ямы, в которой тебя не найдут. Этому посвящен коллаж «Мамочка, забери меня отсюда. Здесь темно и страшно». Караул пришел спустя четыре часа, оказалось, они уснули от усталости. Но к тому моменту страх уже отступил, — поделился случаем из армейской жизни полковник Сергей Андрющенко.

Также руководитель рассказал и о подводном обучении танкистов. Так как на танке приходилось переезжать реки, танкисты каждую неделю проходили подготовку в воде. Надев костюм ИП-5, они должны были пройти пешком по дну бассейна. Сверху находился человек, который дергал за веревку, проверял, все ли в порядке. Один раз дернул — два рывка ответ, что все нормально. На одной из тренировок сослуживец Сергея Андрющенко едва не потащил проверяющего под воду: служивый неправильно надел маску, и в воде началась паника, из-за чего он стал дергать сигнальную веревку со всей силы. Солдата срочно вытащили из воды, сняли костюм, а он говорит, что у него все нормально – просто испугался.

В настоящее время полковник Сергей Андрющенко продолжает свою службу в Управлении Росгвардии по Республике Коми в должности заместителя начальника по работе с личным составом и желает всем пройти школу мужества, воспитания настоящих мужских качеств, силы духа и ответственности за своих близких, друзей и сослуживцев. Военная служба закаляет характер, помогает узнать много нового и обрести надежных боевых товарищей и друзей.