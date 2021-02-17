Наталья Соколова: чайки, кружащие над полигоном «Кучино», теперь – символы свободы от беспредела мусорного бизнеса

От прогремевшего на всю страну в 2017 году полигона Кучино отголоски слышатся до сих пор – в январе гендиректора компании «Экоком», занимавшейся рекультивацией свалки под Балашихой, обвинили в незаконной предпринимательской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. В 2021 году Кучино – канувшая в лету история, наконец давшая толчок к развитию рециклинга. В 2017 году Кучино – поле сражения между экологами и криминалом мусорного бизнеса, о котором экозащитники до сих пор вспоминают с содроганием.

Июнь 2017 года. Прямая линия президента России Владимира Путина. Жители микрорайона Кучино подмосковной Балашихи на фоне многоквартирных домов просят главу государства разобраться с находящимся в 200 метрах от жилого квартала, поликлиник, школ и детских садов полигоном. Это выросшая на отработанном глиняном карьере с 1964 года свалка, тело которой превышает уже 50 га. Полигон принимает до 90% всех коммунальных отходов столицы. Периодические возгорания на свалке в прямом смысле отравляют жизнь местного населения.

По поручению Путина через несколько дней на место действия выезжает инспекторская комиссия по закрытию Кучино во главе с Натальей Соколовой – в то время заместителем главного инспектора РФ по экологии, начальником управления центрального аппарата Росприроднадзора.

По воспоминаниям участников комиссии незапланированная ведомственная проверка превращается в сражение – Росприроднадзор пускают на территорию спустя несколько часов осады, а после – сотрудники Кучинского полигона, не смущаясь присутствия государственных органов, уничтожают всю документацию и жесткие диски компьютеров. Далее – начинаются угрозы службы безопасности мусорного полигона в адрес экологов.

«Такого открытого и дерзкого сопротивления не вспомнили даже коллеги из силовых структур. Штурмовать Кучино и общаться с местными «царями мусорной горы» помогали сотрудники ФСБ, МВД и МЧС России. Только благодаря мужеству и бесстрашию нашей команды удалось отстоять конституционное право жителей Балашихи на благоприятную окружающую среду и пресечь безнаказанность отравляющих природу мусорных коммерсантов», – вспоминает Соколова.

По результатам проверки, Следственный комитет России по Московской области предъявил обвинение двум сотрудникам – экологу ООО «Заготовитель» и мастеру полигона «Кучино». По данным следствия, с октября 2012 по июнь 2017 года обвиняемые знали о размещении за границами полигона на земельном участке, прилегающем к полигону ТБО «Кучино», отходов 4 и 5 класса опасности объемом 560 тыс. тонн. Также ими был допущен несанкционированный сброс сточных вод в Пехорку. Преступная деятельность повлекла за собой загрязнение окружающей среды с причинением ущерба на сумму 2 млрд 240 млн рублей. Случай, когда за правонарушение в сфере охраны окружающей среды вменяется уголовная ответственность (по статье 247 Уголовного кодекса России), стал редким в юридической практике.

Створки ворот полигона «Кучино» навсегда обмотали цепями. По следам его закрытия была назначена рекультивация и дегазация объекта. Вся территория полигона была покрыта защитным экраном из полимерной пленки, на котором уложили грунт и высадили траву. Технология призвана создать купол, который не будет пропускать свалочный газ, однако по массовым свидетельствам местных жителей, эти меры от удушающего газа не спасли.

«С проектом рекультивации «Кучино» все оказалось не так здорово, как было в рекламных буклетах, — показатели по выбросу загрязняющих веществ в воздух совсем не соответствовали тем, которые обещала компании «Экоком», получившая заказ на рекультивацию. Периодически лабораторные замеры факельной установки показывали многократные превышения по ряду загрязняющих воздух веществ», – поделилась воспоминаниями Соколова. Сейчас она занимает должность председателя правления некоммерческой организации «Равноправие», которая специализируется на зеленых технологиях, экологическом аудите и правовом сопровождении природопользователей.

Официально работы по рекультивации полигона завершились 12 декабря 2019 года, но на самом деле они продолжаются. В планах – создание зеленого острова в Балашихинском городском округе — благоустроенного рекреационного пространства для жителей. Однако, по мнению эколога Натальи Соколовой, это уже не самая важная битва в войне за здоровую окружающую среду Подмосковья.

«Закрытие полигона Кучино стало важнейшим первым шагом на пути к новому подходу к обращению с отходами – не их захоронения, а повторной переработки в ценное и полезное сырье. Закрытие криминального Кучино стало примером для бизнеса и региональных властей, ясным сигналом, что такой произвол и халатное отношение к окружающей среде больше с рук не сойдет», – заключила Соколова.

По следам громкого дела Кучино 14 января 2019 года президент России подписал указ о создании публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Она возглавляет работу по реализации госпрограмм в сфере обращения с отходами и координирует создание эффективной и безопасной отрасли переработки отходов.

20 февраля 2020 года Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что до 2024 года должны прекратить работу и пройти рекультивацию все свалки в пределах городов, а долю сортировки с дальнейшей переработкой ТКО нужно довести до 60%. В июле 2020 года президент подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, в которых ставится уже новый целевой показатель по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей 100-процентную сортировку отходов и снижение их объема, направляемого на полигоны, вдвое.