В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии знакомят школьников с деятельностью ведомства

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми проводят уроки мужества для сыктывкарских школьников.

В рамках военно-патриотической работы росгвардейцы проводят профориентационные мероприятия, практические занятия по сборке и разборке автомата Калашникова, приемам боевой борьбы и рассказывают о сослуживцах, погибших при исполнении служебного долга.

Инспектор отдела организационно-аналитической вневедомственной охраны лейтенант полиции Светлана Крючкова рассказала учащимся 8 класса Физико-математического лицея-интерната об истории создания вневедомственной охраны, об условиях поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам при поступлении на службу.

Сотрудники группы задержания познакомили школьников со спецификой работы подразделения, рассказали о том, как обеспечивается охрана объектов и квартир, а также безопасность граждан.

В ходе занятия росгвардейцы продемонстрировали специальные средства защиты, состоящие на вооружении отдела вневедомственной охраны. Ребята познакомились с экипировкой сотрудников и примерили ее на себе.

В завершение мероприятия школьники поблагодарили представителей Росгвардии за интересную и познавательную встречу.