В России хотят ликвидировать «Поле чудес» — пресечь рекламу фондов, обещающих заоблачную прибыль и ужесточить ответственность

С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Организация уже обратилась с предложением во все финансовые институты. В ОНФ заявили, что будут добиваться реализации инициативы.

Там отметили, что необходимо пресечь массовую рекламу разного рода фондов и бирж, кредитных потребительских кооперативов, обещающих заоблачные прибыли, среди которых скрывается масса мошенников, и ужесточить ответственность за попытки ввести в заблуждение.

Эксперт ОНФ напомнили, что в России предпринимаются серьезные меры по защите граждан от риска потери денег. Вклады в банках застрахованы, и даже долевое строительство, ранее вызывавшее столько проблем, с введением системы эскроу-счетов стало практически безопасным.

При этом в стране увеличивается количество рекламы вложений в различные фонды и ценные бумаги. Это повышает риски для простых граждан, большинство из которых не обладает специальными знаниями в области управления финансами и финансового рынка. Соответственно, создается почва для мошенничества, злоупотреблений и финансовых пирамид. Эксперты отметили, что для простых граждан разного рода фонды, паи и бумаги – «Поле чудес».