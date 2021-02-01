В Республике Коми обсудили вопросы взаимодействия Росгвардии и частных охранных организаций

В Сыктывкаре сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми совместно с представителями регионального МВД приняли участие в Координационном совете по вопросам взаимодействия с руководителями частных охранных организаций.

Открыл заседание врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Коми – начальника ЦЛРР подполковник полиции Николай Ануфриев. В ходе совещания были рассмотрены основные вопросы взаимодействия территориального управления Росгвардии и других органов исполнительной власти с представителями частных охранных организаций в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждению и выявлению правонарушений на объектах охраны и прилегающих к ним территориях, в том числе с учетом предстоящих в 2021 году праздничных мероприятий. Также на заседании обсуждались наиболее часто встречающиеся нарушения в сфере частной охранной деятельности, вопросы изменения законодательства и результаты работы Комиссии по повышению качества охранных услуг.

«На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит более 70 частных охранных организаций, под охраной которых находится более 11 тысяч объектов, из которых 91 охраняется физической охраной с использованием огнестрельного оружия, 968 объектов охраняется физической охраной без оружия и более 10 тысяч объектов группами быстрого реагирования. В ходе контрольных мероприятий в отношении субъектов контроля составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях, выявлено 8 нарушений законодательства в области оборота оружия», — отметил подполковник полиции Николай Ануфриев.

Начальник отдела охраны общественного порядка МВД по Республике Коми полковник полиции Сергей Славашевич выступил с докладом об организации и результатах взаимодействия частных охранных организаций и правоохранительных органов при охране общественного порядка в 2020 году, а также осветил проблемные вопросы при осуществлении охранных услуг в торговых центрах.

Вопросы повышения качества охранных услуг на территории региона и результаты деятельности комиссии по повышению качества охранных услуг при Координационном совете в 2020 году рассмотрел Председатель Регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федерального координационного центра руководителей охранных структур Республики Коми» Вадим Филиппов.

В завершение мероприятия подполковник полиции Николай Ануфриев поблагодарил руководителей охранных организаций за значимый вклад в укрепление правопорядка на территории городов Республики Коми и подчеркнул необходимость соблюдения законодательства, регулирующего частную охранную деятельность.