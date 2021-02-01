Налоговый вычет за спорт как за лечение и обучение скоро станет реальностью

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. ОНФ несколько лет поднимает этот вопрос на своих экспертных и общественных площадках.

Максимальная сумма, которую сможет вернуть гражданин, составляет 15,6 тыс. руб. Для этого надо будет предоставить копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Правительство РФ определит перечень услуг и список организаций, за занятия в которых можно будет получить вычет.

В ОНФ заговорили о необходимости ввести такой вычет еще в 2017 году.