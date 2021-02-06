В Республике Коми сотрудниками отделения контроля за частной охранной деятельностью ЦЛРР проведена плановая проверка юридических лиц

Сотрудниками отделения контроля за частной охранной деятельностью ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Коми проведена плановая проверка юридических лиц с особыми уставными задачами, зарегистрированных на территории Республики Коми и осуществляющих частную охранную деятельность.

В ходе проверки на одном из предприятий было выявлено 5 нарушений, которые заключались в отсутствии документов, подтверждающих право владения или пользования имуществом, не исполнении требований части 9 статьи 12 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а именно не осуществление должным образом передачи документов об отсутствии медицинских противопоказаний.

Кроме того, персонал учреждения и посетители объекта охраны не проинформированы об оказании охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказании охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов посредством размещения соответствующей информации в месте, обеспечивающем гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию, что также является нарушением требовании подпункта «г», пункта 3 «Положения о лицензировании частной охранной деятельности», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 № 498.

Также более 50 работников не прошли периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств, что является нарушением требований части 3 статьи 16 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

По результатам проверки составлены протоколы об административной ответственности, предусмотренные частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, ч.4 ст.20.16 КоАП РФ, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.