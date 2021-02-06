Для школы в селе Визинга Республика Коми в тагильской колонии ИК-13 изготовили мебели на 9 миллионов рублей

Согласно двум контрактам, заключенным с средней школой в с. Визинга, в ИК-13 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области изготовили и поставили мебели на сумму более 9 миллионов рублей

В ИК-13 изготавливается мебель (корпусная, офисная, кресла и стулья) для десятков потребителей. В учреждении установлено самое современное оборудование.

Специалистов из числа осужденных готовят в профессиональном училище.

Заказчики продукции ИК-13 — десятки школ, больниц, таможни, суды, следственные органы, прокуратуры. От Калининграда до Красноярска.

Колония произвела продукции в 2020 году на более, чем на 430 миллионов рублей.

Продукция изготавливается для десятков потребителей. У нас самое современное оборудование. Заказчики — десятки школ, больниц, таможни, суды, следственные органы, прокуратуры. От Калининграда до Красноярского края.