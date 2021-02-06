Участники акции #МыВместе в Коми передали сладкие подарки детям медиков из «красной зоны» в Сыктывкаре

В Коми участники всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе продолжают оказывать помощь медикам и их семьям. Активисты Общероссийского народного фронта и представители ВОД «Волонтеры-медики» в регионе подарили свыше 50 сладких наборов конфет и шоколада детям сотрудников Коми республиканской клинической больницы (КРКБ), которые работают на самом опасном участке — в «красной зоне». Там они непосредственно контактируют и оказывают помощь больным COVID-19.

Активисты ОНФ в Коми и волонтеры-медики решили обратить внимание именно на КРКБ, так как здесь самая большая «красная зона» в регионе, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Медики спасают жизни людям и днем, и ночью. У многих из них маленькие дети.

«В ближайшее время будут сформированы еще прядка 100 сладких наборов, которые также будут переданы детям работников «красной зоны» КРКБ. Это небольшое, но радостное подспорье для семей тех, кто рискует своим здоровьем и жизнями, спасая других», — прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

В акции #МыВместе принимает участие и Ресурсный центр добровольчества Республики Коми. Его представители также помогают доставлять подарки детям медицинских работников.

«Ресурсный центр добровольчества Республики Коми входит в штаб акции #МыВместе. Поэтому мы вместе работаем с Народным фронтом и волонтерами-медиками. Это наше совместное доброе дело, которое мы будем продолжать», — рассказала участница акции #МыВместе, представитель Ресурсного центра добровольчества Республики Коми Ксения Рубцова.

Ранее общественники уже передали свыше 400 сладких наборов конфет и шоколада детям медицинских работников Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Эжвинского и Прилузского районов. Представитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, эксперт ОНФ, волонтер-медик Елена Помаскина сообщила, что в ближайшее время партия сладких подарков будет направлена сельским медикам Троицко-Печорского района.

Напомним, ранее активисты ОНФ в Коми и волонтеры-медики передали в больницы городов и районов республики, в том числе в сельские ФАПы, десятки тысяч средств индивидуальной защиты.