В Республике Коми состоялась рабочая встреча начальника пресс-службы территориального управления Росгвардии с директором «Радиостанции № 1»

В Сыктывкаре состоялась рабочая встреча начальника пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми майора полиции Веры Крючек с директором «Радиостанции №1» Андреем Юркиным.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы размещения в эфире радиостанции информационных сообщений о деятельности сотрудников лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы проинформируют жителей региона об обеспечении безопасности объектов различных форм собственности, организации и осуществлении федерального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также расскажут о поступлении на службу и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Кроме того, представители Росгвардии примут участие в прямых эфирах на волне FM 100.3 в программе «Гость эфира», где познакомят слушателей с сотрудниками и военнослужащими ведомства, совершившими героические поступки.

В завершение встречи руководители поблагодарили друг друга за конструктивный диалог и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.