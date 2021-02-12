В Сыктывкаре сотрудников подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы поздравили с профессиональным праздником

В Управлении Росгвардии по Республике Коми состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

Врио начальника территориального управления Росгвардии полковник Владимир Груднак поздравил личный состав с профессиональным праздником и отметил, что высокий профессионализм и целеустремленность сотрудников и работников подразделений лицензионно-разрешительной работы позволяют успешно выполнять возложенные на них задачи, связанные с предупреждением и пресечением правонарушений в сфере оборота оружия.

«Ваша повседневная деятельность играет важную роль в обеспечении общественного порядка в регионе, содействует успешному решению вопросов безопасности её граждан и гостей нашей республики. От всей души желаю всему личному составу крепкого здоровья, профессиональных побед и достижений, счастья и семейного благополучия», — поздравил сотрудников полковник Владимир Груднак.

Отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды, грамоты, благодарности, а также ценные подарки.