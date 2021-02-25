В Москве обсудили перспективы энергоэффективного строительства

На первом в 2021 году заседании секции «Энергоэффективное строительство» Объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы обсуждались вопросы, связанные с подземным строительством, изменениями нормативов энергопотребления из-за глобального потепления. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, в ходе обсуждения темы подземного строительства были приведены данные, согласно которым устойчивое развитие мегаполиса обеспечивают 20-25% подземной застройки. Между тем, в российской столице эти показатели не превышают 8%, поэтому потенциал освоения подземного пространства здесь очень высок.

Участники секции обсудили аспекты целесообразности и порядка проведения эксперимента по проектированию и строительству опытного квартала застройки с учетом комплексного освоения подземного пространства в целях максимального размещения парковочных мест, объектов инженерной инфраструктуры и их интеграции с объектами метрополитена.

Кроме того, эксплуатация подземного пространства даст возможность сэкономить до 40% электроэнергии при комбинированном освещении с применением светодиодов и не менее 55% энергии для отопления при использовании тепловых насосов.

Еще одной темой заседания стали результаты исследования климатических воздействий на строящиеся в Москве здания и сооружения по данным за период 2000-2020 годов и их влияние на энергопотребление горожан.

Исследования температур в условиях Москвы были выполнены специалистами МГСУ и МГУ для воздуха и для грунтов. Результаты этой работы показали устойчивый тренд на потепление. Так, в 2000-2019 годах количество часов с температурой наружного воздуха ниже 25 градусов сократилась в 1,5 раза по сравнению с периодом 1980-1999 годов. Средняя температура отопительного периода за эти же годы стала теплее на градус, а количество переходов температуры через ноль выросла на 35%.

«При таком изменении климата возникает необходимость в корректировке нормативов», — констатировал Сергей Лёвкин.

«Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу создания комфортной городской среды, которая немыслима без современных стандартов энергоэффективности. Работа в данном направлении, в конечном итоге, будет способствовать сокращению расходов горожан на коммунальные услуги, что является одним из приоритетов, который обозначил Мэр Москвы Сергей Собянин», — заключил Лёвкин.

«Также позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, над чем городские власти работают по поручению Сергея Собянина», — добавил он.