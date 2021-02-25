Прямая линия: эксперты ОНФ в Коми помогли сыктывкарской школе №25 разобраться с формой вывозки ТКО

В рамках работы с вопросами по прямой линии Президента РФ Владимира Путина эксперты ОНФ в Коми помогли средней школе №25 в Сыктывкаре разобраться с формой вывоза твердых-коммунальных отходов (ТКО) с территории учебного заведения.

На прямую линию от представителя администрации школы поступил вопрос о том, может ли школа выбрать оплату за вывоз ТКО по объему, а не по количеству обучающихся детей, как предлагает регоператор ТКО — компания «Региональный оператор Севера».

Представители Народного фронта напрямую связались с «Региональным оператор Севера» и выяснили, что есть два варианта оплаты за вывоз ТКО.

Первый: по нормативу (по количеству обучающихся в школе детей).

Второй: по фактическому объему при условии раздельного сбора мусора.

Заявителю была передана информация по данному вопросу. Представители школы приняли информацию о раздельном сборе мусора к сведению. Также эксперты ОНФ в Коми проконсультировали о законодательных актах по обращению с ТКО и организации раздельного сбора мусора.

Представители сыктывкарской школы №25 приняли решение, что на сегодняшний день они будут оплачивать за вывоз мусора по нормативу (количеству обучающихся детей).

В Коми в работе на сегодня находятся свыше 1400 обращений, поступивших в декабре на прямую линию Президенту. Всего на прямую линию со всей страны поступило 344 тыс. обращений граждан, по 25 тыс. из них уже приняты решения, реакция на большинство обращений последует в ближайшие месяцы.