ОНФ рекомендовал Минтруду облегчить механизм заключения социальных контрактов

Эксперты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» обсудили с представителями Министерства труда и социальной защиты РФ, а также региональных органов власти практику реализации в регионах социальных контрактов и дальнейшие перспективы их использования.

По итогам совещания Минтруду рекомендовано доработать профильную нормативно-правовую базу и обеспечить доступность социального контракта для семей, среднедушевой доход которых не превышает двух региональных прожиточных минимумов, свести к минимуму предоставление гражданами документов на бумажном носителе, провести обучение работников социальных служб для овладения ими новыми компетенциями и навыками, а также улучшить информирование малоимущего населения о мерах поддержки через социальные контракты.

В феврале 2021 г. ОНФ провел мониторинг контроля доступности и эффективности механизма оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, о внедрении которого говорил Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в посланиях Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. и 15 января 2020 г.

В прошлом году из федерального бюджета 21 региону были выделены субсидии для отработки универсальных механизмов внедрения социальных контрактов на территории России и расширения круга получателей социальной помощи. Лидирующие позиции по заключению социальных контрактов заняли Нижегородская область (23 545), Республика Татарстан (9 623) и Саратовская область (7 709). По итогам мониторинга всех пилотных регионов наибольшее число социальных контрактов было заключено на преодоление трудной жизненной ситуации (44,4%). Также востребованным направлением является помощь в поиске работы и трудоустройстве (41,4%).

Финансовая поддержка оказывалась также для развития индивидуальной предпринимательской деятельности (6%) и получения дополнительного образования (6,5%). В ряде регионов (Саратовская область, Республика Башкортостан, Приморский край, Алтайский край, Республика Алтай) за счет средств регионального бюджета социальный контракт заключался на развитие личного подсобного хозяйства.

Напомним, что основной целью механизма социального контракта является помощь малообеспеченным гражданам или семьям в нахождении выхода из трудной жизненной ситуации благодаря специально разработанным мероприятиям и социальной поддержке. По контракту выделяются средства, которые предназначены только на определенные нужды по выходу из бедности.

Так, на открытие собственного дела гражданин может получить единовременную помощь на покрытие фактических затрат, но не более 250 тыс. руб., на получение дополнительного образования – единовременное пособие до 30 тыс. руб. На развитие личного подсобного хозяйства в Саратовской области можно получить до 24 тыс. руб., в Республике Башкортостан – не более 50 тыс. руб.

Социальные контракты могут предоставлять и иную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации. В Курской и Тамбовской областях можно, например, получить средства на ремонт жилья, в Республике Карелия – оплатить частный детский сад, в Республике Коми – оплатить за счет социальной помощи расходы на приобретение витаминов, лекарственных препаратов по назначению врача, а также предметов и средств, предназначенных для ухода за детьми в возрасте до трех лет, инвалидов и пожилых людей. В Воронежской области малоимущим семьям среди прочего оказывают содействие в реализации сельскохозяйственной продукции, обеспечении детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, организации летнего оздоровительного отдыха, предоставляют психологическую и юридическую помощь.

В Самарской области можно по социальному контракту потратить средства на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов, газового котла, оборудования для организации рабочего места на дому (например, покупку швейной машины). В Курганской области малоимущим семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, оказывается единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта либо строительство индивидуального жилья в размере 460 тыс. руб.

По результатам опроса «Социальный контракт как один из форматов взаимодействия государства и малоимущего населения», проведенного проектом ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» в феврале 2021 г., более 40 % респондентов из малообеспеченных семей и считающих себя таковыми знали о социальном контракте. При этом более 60 % из указанной категории респондентов заявили о готовности заключить социальный контракт (либо сообщили, что уже его заключили). Следует отметить, что участие в исследовании приняли респонденты из восьми федеральных округов и 78 субъектов Российской Федерации, то есть даже из тех регионов, куда федеральные средства на социальный контракт в 2020 г. не направлялись, но и для них интересен данный механизм.

На вопрос «Какие направления соцконтракта вы бы выбрали?» респонденты ответили, что их заинтересовало открытие собственного дела (54,1%), переобучение/повышение квалификации (49,4%), помощь в приобретении продуктов питания (32,2%) и погашение задолженности по коммунальным платежам (22%). Но поступали предложения об использовании данного вида поддержки на погашение задолженности по ипотечным платежам/потребительским кредитам/улучшение жилищных условий (ремонт, строительство, реконструкция).

На совещании заключившие социальный контракт поделились своим опытом. Так, Елене Копистинской из Омской области, представившей бизнес-план, выделили 30 тыс. руб. для закупки кур-несушек. Сейчас она оформилась как самозанятая и продает продукцию своего хозяйства родственникам и знакомым. Алина Хомякова из Липецка, получившая юридическое образование, получила 30 тыс. руб. на обучение, по завершении которого станет косметологом. Эта работа более востребована и позволяет выстроить график для ухода за ребенком. Наталия Костина из Магнитогорска смогла оформить субсидию на оплату коммунальных платежей после получения поддержки по погашению задолженности.

Директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин сообщил, что федеральное софинансирование социальных контрактов на ближайшие три года составит 26,8 млрд руб. «Сейчас социальный контракт становится полномасштабным проектом, охватывающим всю страну. Изначально регионы создавали свои программы по поддержке подсобных личных хозяйств. Но теперь они включают поддержку индивидуального предпринимательства, когда продукция создается не только для семьи, но и на реализацию, нахождение подходящей работы, программы социальной адаптации. В прошлом году в России было заключено 104 тысячи социальных контрактов», – рассказал Галкин.

Руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова отметила, что в северных регионах социальный контракт может стать мерой поддержки по приобретению малоимущими необходимого для обогрева топлива. Координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» в Ивановской области, руководитель центра помощи потребителям финансовых услуг «Мое право» Галактион Кучава сообщил, что представители Народного фронта будут включаться в межведомственные комиссии по заключению социальных контрактов для более глубокого погружения в эту проблематику.

Заместитель Министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева подчеркнула, что региональные власти при заключении социального контракта требуют от заявителей встречных действий, направленных на повышение их собственного благополучия, а для контроля, в частности, ежемесячно проводится соответствующий мониторинг. В регионе за несколько месяцев была значительно увеличена поддержка предпринимательской деятельности по социальным контрактам – в августе-сентябре на это выделялось до 99 тыс. руб. для одного ИП, а уже в конце года – до 250 тыс. руб.

Начальник управления стратегического развития Министерства социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов рассказал о включении в работу по заключению социальных контрактов муниципальных властей, бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимателей. Главы местных администраций принимают соответствующие решения. Доля успешно реализованных контрактов в области составила 36%. Критерием успешности стал выход из-за черты бедности. Заместитель Министра социальной защиты Алтайского края Ирина Беседина сообщила о программе социально-психологической поддержки семей «Социальный навигатор», которая сопровождает заключивших социальный контракт, и о бизнес-менторстве наставников для начинающих предпринимателей.

Заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Елена Михайлова поделилась опытом составления «коробочных» бизнес-планов. Для начинающих предпринимателей было разработано более 40 универсальных бизнес-планов, с которыми знакомят население. Для решивших стать бизнесменами в течение года оказывается консультативная поддержка экономиста.

Заместитель директора по содействию занятости ГБУ Москвы «Моя карьера» Михаил Куликов сообщил, что столичные власти сохраняют выплаты и пособия на детей в течение трех лет при условии выстроенной занятости родителей по социальным контрактам. Малоимущим семьям помогают убрать барьеры, препятствующие работе. Им оказывают помощь с детскими садами, психологическую и консультативную поддержку, проводят переобучение и специальные тренинги, отслеживают ситуацию в течение трех лет после трудоустройства.

«Социальный контракт эффективен с точки зрения повышения доходов семей и возможности выхода их из бедности. Однако прежде всего следует помнить, что это «удочка», которую государство дает в руки гражданина, а уж чтобы поймать «рыбку», то есть выйти на другой уровень жизни, он должен самостоятельно приложить к этому определенные усилия. В свою очередь развитие системы социального контракта и федеральное софинансирование позволят в полной мере реализовать трудовой потенциал малообеспеченных граждан и тем самым повысить их благосостояние. Но для более эффективной его реализации на всей территории страны необходимо доработать нормативно-правовую базу и направления его реализации, а также провести всероссийскую информационную кампанию, поскольку вопрос информирования населения о данном виде государственной помощи все еще остается актуальной проблемой», – отметила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время Рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.

«Тема оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта должна быть постоянно в фокусе внимания. Это действительно рабочий механизм, который направлен на получение не самих благ, а инструментов для их получения. И только благодаря совместной работе органов государственной власти и представителей общественности мы сможем выработать конкретные предложения по совершенствованию технологии социального контракта и получения более значимых результатов», – подчеркнула Буцкая.