Управление Росгвардии по Республике Коми приглашает юных жителей принять участие в конкурсе «Моя Росгвардия»

С 01 по 23 марта текущего года в Управлении Росгвардии по Республике Коми проводится конкурс рисунка «Моя Росгвардия». В юбилейный год создания Росгвардии участникам предлагается создать тематическую иллюстрацию или фотоколлаж на тему одной из номинаций:

— «Росгвардия в жизни моей семьи»;

— «Всегда на страже»;

— «На лучший образ сотрудника и военнослужащего Росгвардии».

В каждой номинации будут определены победители.

Работу вместе с заполненной анкетой необходимо представить в электронном виде на адрес press-rosgvardia-komi11@yandex.ru до 23 марта 2021 года. Порядок и правила проведения Конкурса содержатся в Положении.

Итоги конкурса будут объявлены 26 марта 2021 года – в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

Работы победителей будут представлены на официальном сайте ведомства и социальных сетях.