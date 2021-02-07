В Коми сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлено более 20 правонарушений в области оборота оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 21 нарушение в области оборота оружия, изъято 12 единиц охотничьего оружия, в том числе одно из нелегального оборота.

Подавляющая часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов. За нарушение сроков постановки оружия на учет по новому месту жительства привлечены к ответственности двое его владельцев.

Также сотрудниками лицензионно-разрешительной службы составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций и рассмотрено 316 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.