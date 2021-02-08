Депутаты думы Нижневартовска принимают участие в добровольной вакцинации от covid-19

Среди тех, кто уже посетил поликлинику и поставил прививку от коронавируса, Максим Клец. Председатель Думы города, лидер нижневартовских единороссов рассказал, что записался на вакцинацию через личный кабинет на портале Госуслуг.

«С детских лет мы привыкли, что прививка приносит пользу. Она защищает организм от бактерий, в данном случает от заразы, которую мы называем COVID-19. Я прекрасно понимаю, что в этом есть необходимость», — сказал Максим Клец.

Он также отметил, что каждый должен сделать свой выбор. Главное сегодня — обезопасить себя и своих близких от смертельно опасной инфекции.

«Каждый самостоятельно решает вакцинироваться или нет. Но, отказавшись от прививки в период пандемии, человек рискует не только заразиться, но и стать опасным для своих близких. Сделав прививку, мы тем самым проявляем заботу о своих близких и окружающих нас людях», — сказала депутат Думы города Галина Гасымова, которая тоже посетила процедурный кабинет.

Одним из первых прививку от коронавируса поставил депутат Думы города, главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов. Защиту от вируса также получили депутаты Любовь Быкова и Дмитрий Великий.

Напомним, что сейчас в Нижневартовске наблюдается положительная динамика по всем направлениям работы в борьбе с распространением инфекции. Значительно снизилось количество пациентов, находящихся под наблюдением ковидных центров поликлиник.