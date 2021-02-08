В России призвали всем миром бороться с некачественным бензином

ОНФ выпустил для граждан инфографику с последовательностью действий, которые позволят отстоять свои права и составить досудебную претензию в адрес АЗС, где было приобретено некачественное топливо.

Инфографику подготовила рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов». Любой гражданин, столкнувшись с нарушением, может возместить у АЗС материальный ущерб: для этого нужно доказать причинно-следственную связь между залитым на АЗС топливом и возникшей неисправностью автомобиля, отметили общественники.

«Что делать, если вам залили некачественный бензин? Автолюбители часто не знают, что делать, когда сталкиваются с такими случаями. Но, что называется, проходить мимо этого не следует. Ведь тогда нарушения будут только множатся. Для того, чтобы этого не было, призываем всех граждан включиться в работу по предотвращению таких нарушений и отстаиванию своих прав. Для этого общественники и подготовили нужную и полезную инфографику», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

С инфографикой можно познакомиться и скачать здесь: https://vk.com/onf_syktyvkar?w=wall-78672446_2922