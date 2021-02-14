Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает гражданам о мерах по обеспечению сохранности оружия при его перевозке и транспортировании

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 27 правонарушений в области оборота оружия, изъято 18 единиц охотничьего оружия, рассмотрено 218 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Кроме того, выявлен факт утери оружия самообороны. Как было установлено, в январе текущего года житель г. Сыктывкара в пути следования автомобильным транспортом не обеспечил надежность хранения оружия, в результате чего оно было утеряно.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает о необходимости соблюдать меры сохранности оружия при перевозке и транспортировании. Граждане осуществляют транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование. Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность его владельца. Поэтому утрата предметов вооружения вследствие нарушения требований действующего законодательства может повлечь административную и даже уголовную ответственность.