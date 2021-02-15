От Заполярья до Урала: Участники «Молодёжки ОНФ» сварили уху на всю страну

Команда «Молодёжки ОНФ» отметила День зимней рыбалки традиционной всероссийской акцией «Уха на всю страну». В этот день уже четвертый год подряд ребята угощают рыбаков горячим чаем со сладостями и готовят вместе с ними уху — одно из любимых русских блюд.

В некоторых регионах, например в Мордовии, акция прошла впервые. На пруду у села Белозерье Ромодановского района собрались около 100 местных жителей. Это не только рыбаки, но и представители администрации республики, районные и сельские власти, а также сотрудники МЧС России и медики, которые обеспечили безопасность зимней рыбалки. Рыбакам идея готовить уху на берегу понравилась.

«Очень здорово! Мы согрелись горячим обедом и отлично провели время, рассказали девушкам из команды секреты зимней ловли. Приятно угостить всех участников этого зимнего праздника, когда делишься радостью – она приумножается. Спасибо «Молодёжке ОНФ» за такую возможность», — сказали рыбаки.

Жители села Белозерье попросили сделать акцию «Уха на всю страну» хорошей традицией, а со своей стороны пообещали крупный улов и вдвое больше участников.

«Такие мероприятия помогают укрепить здоровье, ведь побыть на природе на свежем воздухе – это лучший подарок в выходной день. Мы очень признательны «Молодёжке ОНФ» за то, что они устроили для нас такой зимний праздник», — поблагодарил команду глава Ромодановского района Сергей Ведяшкин.

В Новосибирской области День зимней ловли участники «Молодёжки ОНФ» отметили в живописном месте притока реки Обь под Бугринским мостом в районе острова Кустовой. Ребята познакомились с рыбаком Николаем. Он у заводи с удочкой проводит все свободное время.

«Рыбалка – это жизнь! Это движение! Лучший для меня отдых, несмотря на суровые сибирские морозы», — говорит он.

А рыбак Андрей не только угостил команду свежепойманным судаком, но и показал фотографии своего недавнего улова – на крючок попалась 8-ми килограммовая щука.

«Этой мой настоящий трофей! Гордость среди нас, рыбаков», — делится Андрей.

Он вместе с участниками команды развел костер и помог приготовить уху. И по особому рецепту заварил травяной чай, без которого не обойтись на зимней рыбалке.

«Приятно видеть, что некоторые рыбаки приехали на Обь целыми семьями. Некоторые даже взяли с собой собак! Уха на всю страну получилась по-настоящему народной, доброй и семейной», — отмечает участница «Молодёжки ОНФ» в Новосибирской области Илона Грязнова.

В Оренбурге уху готовили из улова, пойманного спортсменами областного турнира по зимней рыбалке. Участники региональной «Молодёжки ОНФ» угостили рыбаков мандаринами. Акция проходила на территории Водно-спортивного клуба на реке Урал.

«Мы проводим ежегодный турнир «Кубок Оренбургской области по ловле на мормышку со льда». На старт вышли 33 участника в 11 командах. Это не только местные рыбаки, но и спортсмены из Башкирии и Самарской области. Приятно, что получилось совместить соревнование с акцией «Молодёжки ОНФ» — «Уха на всю страну». Пойманный в первом туре улов рыбаки отдали ребятам для приготовления ухи. А уже после взвешивания наши спортсмены согревались вкусным супом», — рассказал руководитель Федерации рыболовного спорта Оренбургской области Рушат Ахметов.

В некоторых регионах вместе с участниками акции на лед вышли сотрудники МЧС России, которые провели для рыбаков инструктаж по технике безопасности и рассказали, как избежать опасных ситуаций. В Забайкальском крае акция прошла на озере Арахлей. Участники команды тоже взялись за удочки и приготовили уху, в том числе и из собственного улова. Ребята угостили рыбаков, сотрудников МЧС и после обеда все участники акции покатались на снегоходах.

В Заполярье участники команды рыбачили несмотря на тридцатиградусный мороз. В Ненецком автономном округе акция проходила в сопровождении сотрудников регионального арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Зимнюю ловлю организовали на реке Печора в пяти километрах от Нарьян-Мара. До берега пришлось добираться на снегоходах и снегоболотоходе «Лось». Прежде чем начать рыбалку, спасатели провели занятие по мерам безопасности в условиях низких температур. К «Молодёжке ОНФ» присоединились студенты ссузов. Улов ребят — 8 кг печорской рыбы, из которой потом сварили уху в общежитии Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич: «Зимняя рыбалка в нашей стране — очень популярна. В некоторых регионах России рыбаков, которые выходят на лед, больше, чем тех, кто рыбачит летом. «Молодёжка ОНФ» традиционно в феврале проводит акцию «Уха на всю страну». Мы угощаем рыбаков чаем и вместе с ними варим настоящую уху. И погода нам не страшна: можем варить уху при температуре -30 на Байкале и при +12 в Северной Осетии. С 14 февраля начинается эта большая акция, которая пройдет на территории всей страны. Присоединяйтесь к нам, ловите рыбу, варите уху, будет здорово!»

За два дня, 13 и 14 февраля, к акции «Уха на всю страну» присоединились 64 региона страны.