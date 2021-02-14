«Народный фермер» рассмотрел с Минсельхозом самые острые проблемы фермерских хозяйств

Проект ОНФ «Народный фермер» обсудил на круглом столе в аналитическом центре Минсельхоза России самые актуальные проблемы фермерского сообщества с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Вопросы фермеров касались регистрации в качестве сельхозпроизводителей, строительства на землях сельхозназначения, получения земель и грантов, опустынивания и водоснабжения, развития агротуризма, невостребованных колхозных паев, завышенных ветеринарных тарифов, маркировки молока, поддержки переработчиков сельхозпродукции и пчеловодства.

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота рассказал о достижениях проделанной ранее работы: «Мы добились годовой отсрочки для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) по внедрению маркировки, которая установлена уже для крупного бизнеса, снижения критериев для получения господдержки – спасибо Минсельхозу, оперативно подкорректировавшему нормативную базу, активно выступали за мораторий на проверки и отсрочки по грантовым обязательств в период обострения пандемии. Отдельная большая победа – это распоряжение Михаила Мишустина, которое вышло на днях, о том, что органы власти в регионах будут содействовать фермерской торговле, будут помогать выделению лучших мест с самой большой «проходимостью». Распоряжение носит рекомендательный характер, но, мы надеемся, что оно будет активно внедряться. И здесь мы будем мониторить, как оно выполняется на практике».

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький напомнил об организованной полтора года назад Народным фронтом встрече фермеров с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным и поблагодарил Минсельхоз за открытость и готовность откликаться на предложения и вопросы фермерского сообщества.

Председатель «АККОР» Калужской области Бабкен Испирян попросил разъяснить порядок регистрации КФХ в форме ИП для получения господдержки и предложил делать в реестре индивидуальных предпринимателей особую отметку для идентификации фермеров. Лут пояснила, что пока законотворчество в этой сфере проходит согласование с Федеральной налоговой службой, однако пока в регионы направлены рекомендации по выделению грантов для аграрных стартапов. Они должны зарегистрироваться в качестве ИП с основным видом деятельности «Сельское хозяйство», а через квартал, если выручка, приходящаяся на сельхозпроизводство, составит 70%, зарегистрироваться в качестве сельхозпроизводителя. Минсельхоз предложил типовое соглашение о создании КФХ, которое будет учитываться при выделении грантов. Олег Сирота сообщил, что «Народный фермер» будет разбираться с конкретными ситуациями по этим вопросам и при появлении регулирования подготовит понятную инфографику о том, что делать и куда представлять документы.

Председатель Ростовской областной ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин обратил внимание на проблему чрезмерно высоких расходов на оформление разрешительной документации на бурение водяных скважин для аграрных хозяйств и недоступность геологических данных для их разработки. По словам фермеров, оформление скважины может занимать до полутора лет и стоит примерно до 1-1,5 млн руб. Лут отметила, что стоимость в разных регионах отличается, при этом в четырех российских регионах наблюдаются риски опустынивания. Вопрос требует совместного системного решения с Минприроды.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев сказал, что для аграриев нужно рассмотреть возможность предоставления упрощенного доступа к водным ресурсам по аналогии с садоводами, а для прояснения вопроса с данными надо подключить Росгеологию.

Бандурин рассказал и о проблеме отсутствия учета прошлогодних затрат при поддержке фермеров, использующих качественные семена – таким образом не учитывается около 25% заявок. Сроки посевной различаются по регионам. Лут поддержала системное предложение, чтобы затраты на семеноводство в текущем году могли быть компенсированы в следующем.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае, фермер Виктор Надеин рассказал о проблеме невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения и предложил оптимизировать их оформление для ввода в оборот. Для этого, по мнению Надеина, надо провести инвентаризацию земельных участков умерших пайщиков. Николаев отметил, что для решения этого вопроса предлагается ввести упрощенное судебное разбирательство, однако Правительство пока не выработало позицию по решению этой проблемы.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда предложил при условии наличия господдержки выделять фермерским хозяйствам земельные участки без проведения торгов, поскольку торги увеличивают стоимость земли для фермеров в несколько раз. Лут и Николаев заметили, что здесь может возникнуть ограничение конкуренции, а наличие господдержки и так является дополнительным преимуществом.

Шконда выразил обеспокоенность по поводу возможного массового перевода сельскохозяйственных земель в категорию для индивидуального жилищного строительства в Ленинградской и Московской областях, предложив перевести регулирование условий строительства на уровень законодательства регионов. Николаев подчеркнул, что нужно ввести общие жесткие ограничения для такого строительства, которое может создавать и дополнительную инфраструктурную нагрузку на муниципалитеты в отдаленных регионах.

Председатель АККОР Рязанской области Владимир Мимоглядов выступил с идеей провести «колхозную амнистию» по аналогии с «дачной амнистией», чтобы можно было зарегистрировать право собственности на недвижимость, приобретенную у бывших совхозов и колхозов в период 90-х годов. Николаев отметил, что для проведения амнистии нужны подтверждающие документы. Эксперты согласились, что нужно обобщить имеющиеся сведения о такой документации.