Требования для детских лагерей нужно смягчить, чтобы летний отдых состоялся

В ОНФ прошел круглый стол «Развитие детского туризма и отдыха» с участием представителей Министерства просвещения РФ, Роспотребназора, Совета Федерации. Во встрече приняли участие представители отрасли и региональных органов власти из 22 субъектов Федерации. Вместо Года детского туризма, каковым планировали сделать 2021 г., он с учетом существующих ограничений может стать годом практически ликвидации отрасли. ОНФ собрал предложения экспертов и родительского сообщества и направит их в органы власти, чтобы дети и их родители смогли полноценно отдохнуть и восстановиться после очень тяжелого года.

«Мы должны не просто обсудить существующие проблемы, но и найти пути их решения, – подчеркнула модератор встречи, заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко. – Отмечу, что развитие массового детского туризма в стране возможно только при активной поддержке региональных властей. Детский отдых, в первую очередь, должен быть безопасным».

«Еще в сентябре ОНФ направил письмо Мишустину с предложениями о мерах поддержки для детских лагерей. Часть наших предложений уже вошли в решения правительства. Сейчас мы на старте новой кампании, и если срочно не определиться, как будет проходить сезон, то дети у нас второй год не получат оздоровления, – подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко. – Итогом летней кампании прошлого года стало двукратное увеличение смертности детей, оставшихся без организованного отдыха».

Костенко сообщила, что накануне Минпросвещения утвердило новый ОКВЭД для организаций детского отдыха, с такой инициативой ОНФ обращался в правительство. ОКВЭД нужен как инструмент предоставления помощи: лагеря не попали под критерии получения господдержки, так как работают несколько месяцев в году, соответственно, не имеют возможности сохранять рабочие места. Правительство также поддержало предложенное ОНФ упрощение порядка получения субсидий для детских лагерей на покрытие кредитов, взятых на развитие. «Мы рады, что правительство нас услышало, ждем улучшения эпидситуации и надеемся, что следующим шагом для проведения полноценной оздоровительной кампании Роспотребнадзор отменит запрет на отдых детей в других субъектах», – пояснила депутат.

«Турбизнес, работающий в этой нише, пострадал наиболее сильно, – отметила вице-президент, руководитель регионального совета Регионального союза туриндустрии Ольга Санаева. – Произошло изменение многих нормативов. Мы видим три основных ветви детского туризма: культурно-познавательный, оздоровительный и активный туризм в природной среде. Не развивая эти направления, мы не получим настоящего гражданина нашей страны. Нормативная база рассредоточена во многих документах, требуется межотраслевое регулирование. И спасибо ОНФ как площадке, на которой можно обсуждать эти вопросы. Потому что еще на этапе подготовки мы уже договорились о совещании о правилах организации детских перевозок в условиях существующих ограничений с Минтрансом».

Представители отрасли из регионов рассказывали о рисках наступающего сезона: минимальный уровень качества оказываемых услуг – у организаций, осуществляющих детский отдых, просто нет денег, всё, что они получат в этом году, придется перечислять в счет оплаты кредитов и долгов прошлого года. Не будет капитальных вложений, не будет улучшения кадрового ресурса, ожидается рост стоимости путевок и перепрофилирование многих баз с детского отдыха на взрослый.

Санитарные требования к детским лагерям прокомментировала начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская: «Понимая, что ситуация у нас меняется еженедельно, Роспотребнадзором она мониторится, мы предусматриваем возможность изменения требований и к лагерям. Мы готовы к тому, что ближе к лету будем пересматривать требования в зависимости от той ситуации, которая будет. Сегодня мы действуем в тех условиях, которых есть, при условиях тех ограничений, которые есть. Понимая, что возможность снятия ограничений есть, но будет рассмотрена несколько позже, когда все-таки ситуация стабилизируется, в большинстве регионов будут сниматься ограничения».

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Янина Голубева сообщила, что ведомство прорабатывает с Ростуризмом включение детского отдыха и оздоровления в нацпроект, а также вопрос введения кешбэка на покупку путевок в оздоровительные лагеря.

Эксперты ОНФ указали на то, что с января 2021 г. вступило в действие большое количество нормативных документов, многие нормы которых являются избыточными или нелогичными. К таковым, например, можно отнести постановление правительства от 18 ноября 2020 г. «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» в части порядка заселения в гостиницу детей в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей. Как можно облегчить семьям исполнение его требований, предложила начальник управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ Любовь Солдаткина: «Упрощение процедуры нотариально заверенного согласия законных представителей детей до 14 лет, заселяющихся в гостиницу, можно обеспечить следующим способом. Сейчас через Госуслуги в тех поселениях, где нет нотариуса, есть возможность получения такого нотариального засвидетельствования доверенности. Нужно распространять этот механизм на данную норму. По статье Налогового кодекса, услуга стоит всего 200 рублей, а не 2000, как нотариальная доверенность в Москве. Опять же здесь можно проработать вопрос об оплате семьям компенсации этой госпошлины».

«Все вместе мы должны выдержать и исправить ситуацию. И вернемся к теме Года детского туризма, чтобы провести его, например, в 2023 году, чтобы у нас было время на подготовку», – резюмировала Татьяна Кусайко.

Резолюцию с предложениями экспертов по итогам круглого стола ОНФ направит в правительство РФ.