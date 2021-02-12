В Управлении Росгвардии по Республике Коми подведены итоги деятельности подразделений ЛРР по контролю за оборотом оружия

В Управлении Росгвардии по Республике Коми в режиме видеоконференцсвязи состоялось подведение итогов деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы по контролю за оборотом оружия за 2020 год.

В своём докладе врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Коми – начальника ЦЛРР подполковник полиции Николай Ануфриев отметил, что на учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит более 35 тысяч владельцев оружия, имеющих в пользовании около 66 тысяч единиц оружия. За прошедший период гражданами допущена утрата более чем 100 единиц гражданского оружия. Основной причиной утраты оружия явилось несоблюдение владельцами мер предосторожности при его транспортировке (ношении).

В 2020 году на территории Республики Коми зарегистрировано 15 преступлений (происшествий) с применением оружия, состоящего на учете в подразделениях ЛРР. В рамках контрольных функций по месту жительства проверены условия хранения оружия более чем у 17 тысяч владельцев гражданского оружия. За различные правонарушения в области оборота оружия за 2020 год изъято более 1600 единиц оружия, зарегистрированного в установленном порядке. Кроме того, отмечается увеличение количества сданных гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения и боеприпасов на возмездной основе. Суммы выплат составили более 900 тысяч рублей.

На территории региона на учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит 67 юридических лиц, имеющих 109 мест хранения, хранения и использования оружия, в том числе 18 мест торговли оружием и боеприпасами. За указанный период в рамках осуществления государственного контроля за деятельностью указанных выше юридических лиц выявлены нарушения правил оборота оружия, составлено 17 административных материалов за нарушения.

«Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы обеспечено проведение профилактических мероприятий с владельцами оружия, с целью недопущения нарушения правил его оборота. В результате принимаемых мер, отмечается снижение количества допускаемых нарушений в сфере оборота оружия практически в два раза», — отметил руководитель.