Сотрудники сыктывкарского СОБР почтили память бойца отряда, погибшего при исполнении служебного долга

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Республике Коми, ветераны спецподразделения приняли участие в траурной церемонии памяти лейтенанта милиции Олега Мищенко, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Участники мероприятия возложили цветы на могилу офицера и почтили его память минутой молчания.

С 1993 года Олег Мищенко посвятил свою жизнь служению в органах внутренних дел – поступил на службу в СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД по Республике Коми на должность оперуполномоченного. В 1995 году боец впервые выехал в служебную командировку в составе сводного отряда СОБРа в Чеченскую Республику.

25 февраля группе, куда входил лейтенант милиции Олег Мищенко, была поставлена задача – освободить здания и помещения в одном из районов Грозного от боевиков. Во время осмотра очередного строения Олег обнаружил влажное полотенце, подтверждающее, что где-то здесь скрываются преступники. При проверке чердачного помещения бойцы СОБР были обстреляны из соседнего здания. Боестолкновение было коротким, лейтенант милиции Олег Мищенко получил смертельное ранение. За мужество и отвагу указом Президента Российской Федерации Олег Мищенко был награжден орденом Мужества посмертно.

Память о сотруднике спецподразделения Олеге Мищенко увековечена на мемориальной доске, расположенной в Сыктывкарской средней школе № 26, где учился боец, и на здании территориального управления Росгвардии.