Жители Москворечья-Сабурова получат новую площадку для занятий спортом

В районе Москворечье-Сабурово на юге столицы появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, с бассейном и тренажерным залом. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, строительство спортивного объекта в ближайшее время начнется по адресу Каширское шоссе, вл. 51, корп.1.

«Согласно проекту, общая площадь ФОКа составит 2,5 тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании предусмотрено размещение зоны бассейнов с сауной, зала с тренажерами, зоны универсальных залов, игровой комнаты для детей, СПА-комплекса и кафетерия», — пояснил Сергей Лёвкин.

«Здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет иметь вид прямоугольника с закругленным главным входом, который ориентирован на перекресток Каширского шоссе с Московской железной дорогой», — добавил он.

Как ранее заявил Мэр Москвы Сергей Собянин, ФОКи возводят в районах массовой застройки и городских кварталах, где не хватает объектов спортивной инфраструктуры.

Примерно 40 процентов ФОКов планируется построить за счет городского бюджета, остальные 60 процентов — за счет частных инвесторов.

«Несмотря на определенные ограничения, в Москве идет масштабное строительство спортивных объектов, возводятся крытые хоккейные площадки, бассейны, спортивные залы», — заявил Сергей Собянин в ходе посещения строящегося ФОКа в районе Покровское-Стрешнево в сентябре 2020 года.

«Мы видим и интерес частных инвесторов в этой области. За последнее время проведен целый ряд торгов, где было по пять, шесть, семь участников, которым были интересны эти проекты», — подчеркнул С. Собянин.

В 2020 году за счет внебюджетных источников в столице было введено в эксплуатацию 10 спортивных объектов.