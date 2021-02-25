Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напоминают гражданам о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

Центр лицензионно – разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми напоминает гражданам о возможности сдачи на возмездной основе незарегистрированных в установленном порядке предметов вооружения.

За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов Правительством Республики Коми выделены денежные средства, а также определены размеры, порядок и условия выплаты денежной компенсации.

Так, за 1 единицу боевого (служебного) оружия гражданину выплачивается 7500 рублей, самодельного огнестрельного оружия или обреза – 7500 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного нарезного оружия – 7500 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия – 6000 рублей за 1 единицу, газового, бесствольного оружия самообороны – 3000 рублей за 1 единицу; за 1 боеприпас к боевому (служебному) оружию – 60 рублей, к самодельному огнестрельному оружию — 45 рублей и к гражданскому огнестрельному оружию — 20 рублей; за 100 г взрывчатого вещества (тротил, аммонит, граммонит, гексоген) — 900 рублей и порох – 100 рублей; за 1 взрывное устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания) – 3000 рублей; за 1 основную часть огнестрельного оружия – 2250 рублей.

Гражданам запрещается хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в подразделения лицензионно-разрешительной работы и территориальные органы Министерства внутренних дел по Республике Коми. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Денежная компенсация назначается и предоставляется центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства гражданина. Гражданин имеет право обратиться за назначением и предоставлением денежной компенсации в течение шести месяцев с даты добровольной сдачи оружия. Для назначения и предоставления денежной компенсации гражданин представляет заявление о назначении денежной компенсации; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий факт добровольной сдачи гражданином незаконно хранящегося оружия, выданный в установленном порядке сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми, а также сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Коми.