Росгвардейцы Республики Коми приняли участие в турнире Отделения ОГО «ВФСО «Динамо» по волейболу

В Сыктывкаре прошел Всероссийский чемпионат Общественного государственного объединения «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди команд органов безопасности и правопорядка по волейболу. В соревнованиях приняли участие коллективы физической культуры органов безопасности и правопорядка: территориальное управление Росгвардии, Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии, МЧС, МВД, УФНС. В течение пяти дней спортсмены состязались за звание сильнейшей команды по волейболу среди силовых ведомств.

Сегодня, в заключительный день соревнований, команда Росгвардии боролась за третье место со сборной Управления федеральной налоговой службы. Игра получилась зрелищной и увлекательной. Первая партия закончилась со счётом 25:17 в пользу налоговой службы. Во второй партии росгвардейцы победили со счетом 25:22. А в третьей партии команда Росгвардии уступила соперникам с небольшим отрывом в 15:13.

По итогам турнира росгвардейцы заняли четвертое место. Поздравляем нашу команду с достойным результатом и желаем дальнейших успехов и побед.