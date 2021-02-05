Проверка показала: на АЗС недоливают бензин

Контрольные закупки бензина на сотнях АЗС выявили недолив топлива. Причем, в январе 2021 г. недолив в ходе одной из закупок оказался рекордным — составил 13,2%. Проверку организовали эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».

Контрольные закупки показали, что в среднем недолив держится на незначительной величине, в первом месяце года он составил -1,32%. Однако при таком среднем уровне недолива автомобилист ежегодно переплачивает недобросовестным продавцам топлива почти 1 тыс. руб, отмечают эксперты.

В ходе проверки активисты измеряют объем проданного им топлива, октановое число и сравнивают цены на топливо. За основу тестирования выбрана самая популярная марка топлива – бензин АИ-92. Например, в январе 2021 г. значительный недолив, не соответствующий никаким государственным стандартам, был зафиксирован на 20 заправках Москвы и Московской области.

Результаты измерений направлены в Росстандарт, который отвечает за регулирование розничного топливного рынка в РФ.