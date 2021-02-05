На стадионе в Сыктывкаре устанавливают мебель, изготовленную в Нижнетагильской колонии ИК-13

ИК-13 продолжает выполнение Государственного контракта, заключенного с Государственным казенным учреждением Республики

Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми») на поставку мебели на объект капитального строительства «Реконструкция Республиканского стадиона в г. Сыктывкаре».

Перечень поставленной мебели включает в себя офисную мебель, мягкую мебель, кресла.

В Сыктывкаре недавно завершилась реконструкция республиканского стадиона, на котором в 2022 году (мероприятие пересено с 2021 года из за пандемии) пройдёт чемпионат мира по хоккею с мячом.

Отметим, что в учреждении в 2020 году произвели продукции, более чем на 400 миллионов рублей.