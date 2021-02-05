Алексей Фомин: «Я проводил эксперименты со звукозаписью еще мальчишкой»

Алексей Фомин — композитор и исполнитель, ставший известным в музыкальной среде благодаря таким синглам, как «Поздняя осень», «Пустынный город» «Грустный дождь» и «Картинки прошлого».

— С чего начиналась твоя музыкальная карьера?

Алексей Фомин: Все началось с покупки профессионального клавишного инструмента. В 2015 году я познакомился с одним известным звукорежиссером. У него в Москве собственная частная студия. Однажды он приехал в Тулу и привез мне клавишный инструмент. Еще он привез некоторое музыкальное оборудование для студии и помог все это настроить. До этого у меня был простой синтезатор — самоиграйка. Возможности моего нового инструмента, даже по сегодняшним меркам фантастические. Количество тембров более 3000 и есть возможность их расширить.

Записав более 20-ти синглов, я не ожидал особого успеха. Однажды раздался звонок. Звонили с лейбла звукозаписи «Release Me». Как я позже узнал, что главный их офис находиться в Нидерландах. Их команда заинтересовалась моими треками и лейбл предложил заключить контракт, и подписать договор с ними. Так на площадках появились мои первые треки. Лейбл «Release Me» организовал мою первую фотосессию и последующие интервью в четырех музыкальных журналах. Я не люблю фотографироваться, но они меня уговорили и объяснили, что это крайне необходимо для моего продвижения. Позже сложилось так, что следующие музыкальные релизы, я выпускал уже с другими звукозаписывающими компаниями. Сейчас выпускаем треки на студии «Extraphone». На данный момент выпущено 5 музыкальных альбомов и более 30 синглов. Начиная с 2018 года я периодически даю интервью различным интернет — газетам и развлекательным ресурсам. Благодаря творчеству, я познакомился с очень интересными людьми и некоторые из них очень известные люди.

— Твои родители не музыканты. Почему ты решил стать музыкантом? Расскажи немного о своем детстве.

Алексей Фомин: У нас дома всегда были магнитофонные катушки и виниловые пластинки с записями музыки разных направлений тех лет. Был магнитофон и не один. Под него я очень любил петь. В пять лет я уже исполнял приличное количество всевозможных хитов, без всякого труда запоминая тексты различных песен. Музыку любил всегда и в трудные времена музыка помогала мне идти по жизни! Я всегда хорошо разбирался в электронной технике. У меня было много различной аппаратуры. Я проводил эксперименты со звукозаписью еще мальчишкой. И в какой-то момент захотелось творить самому и оставить след в истории музыки.

— Где ты работаешь: в студии или у себя дома? Сколько уходит времени на запись?

Алексей Фомин: В данный момент у меня дома есть все необходимое, для того чтобы записывать треки в студийном качестве. Музыка рождается в голове довольно быстро, но записать эту мысль и сделать аранжировку быстро не получается. Когда трек почти готов, много времени уходит на доработку его до комфортного звучания, чтобы он звучал на любой технике.

— Что самое важное в работе?

Алексей Фомин: Вдохновение, рабочий настрой и конечно свободное время. Здесь важно работать не спеша, по возможности максимально собраться с мыслями и погрузиться в творческий процесс.

— Какое отношение к современной музыке?

Алексей Фомин: У молодых людей сейчас немного иные музыкальные вкусы. Музыка должна нравится и это самый главный критерий. Но я скучаю по старым аранжировкам и старому звуку. На мой взгляд современная музыка упростилась благодаря компьютеру. Но не все музыканты следуют стандартным законам. Некоторые еще работают на ламповой технике, записывают свою музыку на аналоговую мастер-ленту. У них записи получаются живыми и насыщенными.

— У тебя какие инструменты любимые?

Алексей Фомин: Всегда нравился саксофон, звуки скрипок, фортепиано, барабанов. Если музыкальная композиция грамотно сыграна и записана, то любой инструмент очень приятен и трогает душу.

— Ранее в первом интервью ты рассказал, что первый трек написал для девушки, в которую был влюблен. Ты — романтик?

Алексей Фомин: Творческие люди все сентиментальны, впечатлительны и немного романтики. Я наверное не исключение. У таких людей постоянно какое-то смятение, буря эмоций, которые они выплескивают в творчество.

— А девушка, для которой ты трек написал, у тебя с ней что-то вышло?

Алексей Фомин: Там была история неразделенной любви. В будущем она вышла замуж за другого. Каждый раз когда я ее видел, у меня к ней было — все, а у нее ко мне — ничего. Я был весь на эмоциях, и выплеснуть их можно было только занимаясь творчеством.

— Сейчас у тебя имеются какие-то отношения?

Алексей Фомин: Нет, я в поиске.

— Как ты в будущем представляешь свою музыкальную карьеру? Есть ли шанс попасть на радио и телевидение?

Алексей Фомин: Для хорошего результата, нужно хорошо потрудиться. На счет радио, некоторые мои треки есть в ротации нескольких радиостанций, а что касается телевидения, то один довольно известный канал обещал сделать интервью со мной. Не буду говорить какой именно, пока интервью не запишут.