ОНФ в Коми организовал для воспитанников детского дома № 1 в Сыктывкаре экскурсию в геологический музей

Ко Дню российской науки активисты Общероссийского народного фронта в Коми провели акцию по приобщению юного поколения к науке. Общественники организовали экскурсию воспитанников детского дома № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сыктывкара в геологический музей имени А.А. Чернова.

Уникальный музей расположен в Институте геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. В нем представлены природные богатства Севера и древние ископаемые остатки, в том числе мамонтов и даже скелет динозавра.

«Ребятам очень понравилось. Они соприкоснулись с тайнами природы и истории Земли. Ребята увидели, сколько богатств благодаря ученым и геологам открыто в нашем крае, какую пользу эти скрытые в недрах богатства приносят республике и России, а главное — какую еще принесут нашей родине. Это будет возможно благодаря развитию науки и энтузиазма исследователей. Такое приобщение к науке начинается с малых лет, со школьной скамьи. Мы очень рады, что ребятам с непростой судьбой очень понравилось знакомство с музеем и геологической наукой. Возможно, скоро они пойдут по стопам великих геологов, открытий и достижений для людей своей республики и страны», — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Экскурсию лично провела заведующая музеем, кандидат геолого-минералогических наук Ирина Астахова. Благодаря ей ребята узнали много нового и интересного, воочию увидели красоту родных недр — уникальные минералы, кристаллы, золото, алмазы, изумруды. Узнали о главных достижениях геологов края — об открытии месторождений каменного угля, нефти и газа.

Но в суровом северном крае непросто взять эти богатства из недр, даже когда они открыты. Для этого требуются большие вложения материальных и человеческих ресурсов. Ребята узнали, как важно хорошо учиться, чтобы потом пойти в науку, стать инженерами и квалифицированными рабочими, чтобы богатства Земли приносили пользу людям.

Дети также увидели, как раньше геологи жили в тайге, как трудились в непростых полевых условиях: в музее воссоздан палаточный лагерь. Ребята познакомились с интерактивной картой Республики Коми, где ярко и информативно отображены места залегания полезных ископаемых.

Большой интерес вызвал раздел эволюции органического мира. Ребята познакомились с окаменелыми остатками различных древних организмов, живших в этих краях миллионы лет тому назад. Увидели большое количество костей и бивней мамонтов, для которых Север в древности был родной территорией. В музее воссоздан даже скелет динозавра в натуральную величину. Все это произвело на ребят огромное впечатление.

«Дети — наше будущее, будущее страны. Детям нужно внимание. Если человеку в юном возрасте не дать свет знаний, не пробудить интерес к высокому, интересному, не увлечь настоящим делом, мечтой, потом может быть поздно. Поэтому так важно, чтобы как можно чаще проводились такие познавательные мероприятия. Тем более, что этот год в России объявлен Годом науки и технологий. Надо продолжать для детей такие мероприятия», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Наука» в Коми, академик РАН Асхаб Асхабов.

День российской науки был учрежден в 1999 г. Праздник впервые стал отмечаться в том же году во время празднования 275-летия Российской академии науки. А история праздника начинается еще со времен Петра I. По его указанию в 1724 г. 8 февраля был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств.