Елена Цунаева открыла всероссийскую выставку рассекреченных архивных документов

В здании Следственного комитета в Москве и одновременно еще в десятках городов России открылась всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы войны, о преступлениях нацистов на оккупированной территории. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина. Открытие экспозиции приурочили к памятной дате: 75 лет назад была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

«На Нюрнбергском процессе, конечно, не было возможности представить все документы. У нас есть уникальная возможность посмотреть на те фрагменты истории, которые до сих пор не были доступны широкому кругу современных зрителей, – сказала, открывая выставку, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. – Наша выставка – результат работы коллектива авторов большого сборника документов «Без срока давности». Это серийный сборник, 23 тома вышли в прошлом году. И мы сразу понимали, что помимо выявления и публикации документов очень важно представить эти результаты как можно большему количеству людей. Только небольшая часть документов из 22 регионов представлена сегодня на выставке. И каждый документ – это свидетельство геноцида советского народа, который устроили нацисты фашистской Германии и ее союзников на оккупированных территориях».

Выставка отражает различные аспекты геноцида: карательные операции, травлю голодом, преступления против детства, принудительные работы, уничтожение граждан, находящихся в больницах. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7000 выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.

«Эту работу мы ведем совместно, – отметил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. – Следственный комитет сейчас организовал штаб поисковой работы. И активная работа по расследованию фактов зверства против наших граждан Следственным комитетом ведется на территории многих регионов. Для нас важно, что выставка проходит в нашем здании. Она пройдет и в нашей академии, и молодые сотрудники тоже с интересом будут наблюдать за ее работой»

В декабре 2020 г. проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».