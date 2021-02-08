Елена Цунаева открыла всероссийскую выставку рассекреченных архивных документов

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В здании Следственного комитета в Москве и одновременно еще в десятках городов России открылась всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы войны, о преступлениях нацистов на оккупированной территории. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина. Открытие экспозиции приурочили к памятной дате: 75 лет назад была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

«На Нюрнбергском процессе, конечно, не было возможности представить все документы. У нас есть уникальная возможность посмотреть на те фрагменты истории, которые до сих пор не были доступны широкому кругу современных зрителей сказала, открывая выставку, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. – Наша выставка – результат работы коллектива авторов большого сборника документов «Без срока давности». Это серийный сборник, 23 тома вышли в прошлом году. И мы сразу понимали, что помимо выявления и публикации документов очень важно представить эти результаты как можно большему количеству людей. Только небольшая часть документов из 22 регионов представлена сегодня на выставке. И каждый документ – это свидетельство геноцида советского народа, который устроили нацисты фашистской Германии и ее союзников на оккупированных территориях».

Выставка отражает различные аспекты геноцида: карательные операции, травлю голодом, преступления против детства, принудительные работы, уничтожение граждан, находящихся в больницах. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7000 выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.

«Эту работу мы ведем совместно, – отметил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. – Следственный комитет сейчас организовал штаб поисковой работы. И активная работа по расследованию фактов зверства против наших граждан Следственным комитетом ведется на территории многих регионов. Для нас важно, что выставка проходит в нашем здании. Она пройдет и в нашей академии, и молодые сотрудники тоже с интересом будут наблюдать за ее работой»

В декабре 2020 г. проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».

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