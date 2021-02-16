ОНФ просит Банк России ввести предупреждения об интернет-рисках для кредитной истории

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обратились к председателю Банка России с просьбой закрепить в правовых актах регулятора требование об обязательном предупреждении потенциальных заемщиков, оформляющих заявки на кредитные продукты в интернете, о направлении запроса в бюро кредитных историй (БКИ) и негативных последствиях массовых и неточных запросов в БКИ для потенциального заемщика. Также эксперты считают необходимым разработать механизм оперативного уведомления гражданина о запросе его кредитной истории в БКИ с возможностью одобрить или заблокировать его.

«К сожалению, наши граждане в большинстве своем лишь в общих чертах знают, что такое кредитная история, но не понимают смысла и значения этого инструмента. Из-за незнания специфики работы кредитных учреждений и бюро кредитных историй потребители часто неосознанно ухудшают свое положение», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В соответствии с действующим законодательством и правилами работы БКИ одним из факторов, снижающих кредитный рейтинг гражданина, являются многочисленные запросы кредитной истории от потенциальных кредиторов. Большое количество запросов может свидетельствовать о желании гражданина взять одновременно несколько кредитов в разных кредитных организациях, обойдя, по сути, ограничения по предельной долговой нагрузке.

«Эти опасения могут быть вполне обоснованными, и предположения о недобросовестном поведении потенциального заемщика, отправляющего большое количество заявок в короткий промежуток времени, порождают многочисленные отказы потенциальных кредиторов. Но абсолютное большинство граждан не знают о том, что, заполняя заявку на сайте как развлекательный тест, они могут навредить сами себе и испортить свой кредитный рейтинг. Это обстоятельство до настоящего момента, увы, никем не учитывается. А гражданин, может быть, хотел узнать сумму кредита, на которую он может претендовать в разных банках или указал минимальный возможный доход и совершенно неподъемную для его положения сумму кредита в 10 миллионов на короткий срок. Получается, не желая этого, потребитель сгенерировал несколько запросов в БКИ в один день, вполне логично получил отказы и существенно ухудшил свою кредитную историю. После он будет недоумевать, почему ему не дают кредит или заем, ведь раньше он свои обязательства выполнял исправно. В ситуации, когда без заемных средств будет не обойтись, он пойдет туда, где денег ему всегда гарантированно дадут без лишних проблем и вопросов – к нелегалам. Проблемы начнутся позже: нерегулируемые проценты, штрафы, пени, бандитизм при взыскании и нередко потеря единственного жилья», – пояснила Лазарева.

В своем письме эксперты ОНФ отмечают, что такая ситуация характерна в большей степени для онлайн-заявок. Потому что личное обращение сразу в несколько банков для подачи кредитных заявок менее реально, а изучение нескольких сайтов как самих банков, так и финансовых посредников по рекламным ссылкам является обычной практикой.

Вместе с тем, подчеркивают общественники, нигде на указанных сайтах нет предупреждений о том, что любая заявка на кредит будет поводом для кредиторов обратиться в БКИ, а многочисленные запросы и отказы из-за ошибок и неточностей в заполнении приведут к негативным последствиям для заемщика.