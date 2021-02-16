В ОНФ обсудят региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения

На рабочем совещании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» эксперты обсудили подготовку круглого стола «Модернизация первичного звена здравоохранения». Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль подчеркнул недопустимость сокращения медицинской инфраструктуры под предлогом модернизации.

«Общероссийский народный фронт должен проконтролировать, чтобы итогом реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах было повышение доступности качественной медицинской помощи для людей, нельзя допустить необоснованное сокращение медицинской инфраструктуры», – заявил Рошаль.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук добавил, что ОНФ прежде всего должен осуществлять контроль на местах, в регионах, за тем, как расходуются средства на программы модернизации главами субъектов и региональными органами исполнительной власти в области охраны здоровья.

«Похожую работу ОНФ проводил и в 2015 году, и тогда Президент по представлению ОНФ на форуме «За качественную и достойную медицину!» предложил внести «нужные и своевременные коррективы» в проходящую реформу здравоохранения», – напомнил участникам совещания член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

Участники совещания утвердили опрос граждан об обеспеченности льготными лекарственными средствами. Он будет проводиться в целях контроля за реализацией подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента РФ по обеспечению достижения целевых показателей социально-экономического развития России от 11 июня 2013 г. № Пр-1294.

Рошаль отметил, что главная задача опроса – оценить реальную эффективность существующих мер по бесплатному обеспечению льготных категорий граждан. Итоги опроса будут подведены на тематическом круглом столе ОНФ.

Пройти опрос можно по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/Availability_of_medicines