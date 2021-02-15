От Камчатки до Калининграда: россияне вместе с Общероссийским народным фронтом отметили День влюбленных массовыми акциями

Активисты Общероссийского народного фронта и «Молодежки ОНФ» вместе с теми, кто любит и любим, отметили День влюбленных различными мероприятиями, акциями и флешмобом в социальных сетях #ЯЛюблю.

Символический старт акции дал известный врач, детский доктор мира и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль: «Есть День влюбленных, и это прекрасно. Но любить надо не только в этот день, любить надо всегда. Это прекрасное чувство – любовь. И я желаю всем ее испытать. Но очень хорошо, если она взаимна. Кто со мной – отзовитесь».

В рамках акции #ЯЛюблю о том, как познакомились их родители, рассказали дети – их искренние и непосредственные истории появились в соцсетях.

«Когда папа был полицейским, произошло ограбление, он поехал и там увидел мою маму и сказал ей, давай жениться. Моя мама отказалась, потому что не знала его, только видела один раз. Потом мама улетела, но папа все хотел на ней жениться, когда она прилетела – он увидел ее, и они поженились. Так появилась я!» – такую трогательную историю знакомства родителей рассказала 9-летняя Алина из Московской области.

У 12-летней Арины из Ставропольского края родители познакомились на озере, а спустя два года поженились. Теперь они счастливые родители шестерых детей. Вот как дочь рассказала историю появления их семьи: «Мою маму зовут Людмила, а папу – Артем. Как-то раз летом они познакомились на озере, и спустя два года папа сделал маме предложение. Моя мама родила меня, потом мою сестру Машу, брата Лешу, сестер Катю, Аню и Настю. Мы все дружим и вместе счастливо живем».

Свою историю счастливой многолетней жизни рассказали и представители старшего поколения Вячеслав и Эльвира Осиповы. По их словам, они познакомилась в Доме культуры тракторного завода – пели в одном хоре. А когда хор поехал на экскурсию в Суздаль, Эльвира замерзла, а Вячеслав дал девушке свой пиджак – именно в нем жених затем и был на торжественной регистрации брака. Осиповы 60 лет вместе, воспитали двух детей, а сейчас помогают в воспитании внуков и правнуков.

В течение дня самые интересные и трогательные истории любви звучали в эфире крупнейших российских радиостанций: «Авторадио», «Дорожное радио», «Ретро ФМ» и «Комсомольская правда».

ОНФ в рамках конкурса #Ялюблю! выберет 10 авторов самых трогательных историй любви, которые выиграют ужин на двоих в 10 ресторанах любого города России. Победители конкурса будут определены в понедельник к 18.00 мск.

«Молодежка ОНФ» провела праздничную акцию на российских вокзалах. В Астрахани, Екатеринбурге, Ставрополе, Чебоксарах, Уфе и Москве прямо на перронах они создавали жителям и гостям городов праздничное настроение – дарили открытки-валентинки, которые они потом смогут подарить своим близким и любимым людям, и воздушные шары.

Кроме того, благодаря команде «Молодежка ОНФ» и порталу https://главноелюбовь.рф у каждого жителя страны появилась возможность «необычно» признаться в любви близкому человеку. Более 10 тыс. признаний и слов о любви появились на уличных экранах в различных городах страны.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич: «Конечно, личного общения и признания это не заменит, но однозначно создало праздничное настроение. Причем, уверен, не только тем, кто решил таким оригинальным поздравить любимых, но и всем, кто увидит поздравления. Не исключено, что будут и такие, кто, увидев послание на экране, вспомнит, что сам еще не поздравил близких, и сделает это. Главное в нашей жизни – это любовь! Чувство, которое придает смысл и уверенность всему, что мы делаем и к чему стремимся».

Также ОНФ организовал места для поцелуев в торговых центрах и на объектах транспорта и провел уличные опросы. Респонденты отвечали на вопросы «Из чего складывается ваше счастье?» и «Что для вас любовь к родине?».

Кроме того, был организован ряд мероприятий, приуроченных не только ко Дню влюбленных, но ко Дню дарения книг. В 24 регионах ОНФ организовал передачу книг в 11 больниц и ковидных госпиталей, 7 реабилитационных и онкологических центров, дома престарелых, сельские библиотеки, детские образовательные и социальные учреждения.

Так, более 100 кг книг региональным исполкомом ОНФ в Пскове было передано сельским библиотекам, 60 кг книг передано Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Крупской для постояльцев реабилитационно-оздоровительного центра «Русь» и Никольской сельской библиотеки. В Республике Крым неравнодушные люди собрали 12 кг книг для пациентов Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны.

Свои коррективы внесла в празднование этого дня погода – с учетом поправки на погоду активисты ОНФ в регионах подключились к расчистке дворов и дорог под девизом #Ялюблючиститьснег.

Сильный снегопад в Москве осложнил обстановку, участники «Молодежки ОНФ» приняли решение с пользой провести вечер этого дня. Вооружившись лопатами, они приехали в 67-ю ГКБ Москвы и помогли расчистить территорию вокруг ангаров с медицинским оборудованием, а также перед перинатальным центром. Работы по расчистке территории больнице продолжатся и в понедельник. Между командой «Молодежки ОНФ» и коллективом 67-й ГКБ сложились добрые и дружеские отношения с прошлого года, когда команда помогала больнице в подготовке ковидных корпусов.