ОНФ предложил Правительству РФ не останавливаться на переносе срока введения нового порядка техосмотра

Народный фронт поддержал решение премьер-министра России Михаила Мишустина перенести срок введения нового порядка техосмотра, который предполагает фотофиксацию и хранение данных в автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО, с 1 марта на 1 октября. Эксперты ОНФ отметили своевременность этой позиции Правительства РФ с учетом экономических последствий пандемии. В то же время Народный фронт предлагает Правительству РФ сделать дальнейшие шаги — изменить порядок техосмотра в будущем.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов полагает, что техосмотр в установленном сейчас формате неэффективен, а ужесточение контроля может привести к возникновению очередей и бремени дополнительных расходов, которые понесут в результате автомобилисты.

Общероссийский народный фронт предлагает изменить систему технического осмотра транспорта. Правительству рекомендуется рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты. При этом автовладельцам (физическим лицам) нужно предоставить выбор: проходить ТО или заплатить повышающий коэффициент за полис ОСАГО.

По словам Шкуматова, основными неисправностями, которые сегодня приводят к ДТП, являются проблемы с шинами и дисками, но их фактически не проверяют на техосмотре. В существующем виде технический осмотр не позволяет выявить потенциально опасные транспортные средства, вместе с тем оказывая серьезную финансовую нагрузку на 50 млн российских автомобилистов и порождая коррупцию.