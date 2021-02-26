Координационный совет ОНФ по делам инвалидов обсудил выполнение поручений Президента и вопросы реабилитации людей с проблемами слуха

Эксперты ОНФ с участием представителей общественности, а также федеральных органов исполнительной власти обсудили ход реализации поручений президента Владимира Путина, направленных на поддержку инвалидов по слуху. Они включают доступ к информации, в том числе новостным программам по телевидению, а также оснащение техническими средствами реабилитации. Кроме того, участники совещания уделили внимание проблемам востребованного метода реабилитации детей с инвалидностью по слуху – кохлеарной имплантации.

Среди поручений, которые Владимир Путин дал 3 декабря прошлого года, – поэтапное увеличение объемов сурдоперевода (перевод на русский жестовый язык) и субтитрирования телевизионных программ, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах. Эксперты ОНФ также предложили законодательную инициативу об обязательном сурдопереводе всех новостных программ федеральных телеканалов.

Участники совещания отметили, что информация на языке жестов для многих инвалидов по слуху более доступна и понятна, поскольку именно к этому языку они привыкли и используют его в повседневной жизни. Большая часть глухих не владеют письменной речью либо владеют недостаточно, чтобы в полной мере воспринимать информацию с бегущей строки.

Руководитель Объединения переводчиков жестового языка Лилия Ионичевская напомнила, что в России около 2 млн людей, страдающих серьезными проблемами слуха. Большая часть из них не получают по телевидению полноценную информацию. Между тем даже международные конференции сопровождаются сурдопереводом. «Чтобы предоставить инвалидам по слуху доступ к тому, что происходит в мире, необходимо все новостные программы, обращения президента, заседания правительства и так далее сопровождать переводом на язык жестов», – подчеркнула она.

Вопрос еще будет прорабатываться и обсуждаться с представителями отрасли телевещания, отметил модератор дискуссии, председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков.

Еще одно поручение главы государства касается разработки и реализации комплексной научно-технической программы (проекта) – полного инновационного цикла, предусматривающей создание и внедрение инновационных технологических решений в сфере производства технических средств реабилитации для инвалидов по слуху.

Директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов рассказал, что сформирована рабочая группа под руководством замминистра и составлен первый пул предложений для проекта. «Они касаются таких направлений развития науки и техники, как диагностика и реабилитация, безопасная среда, легкая коммуникация и киберфизические решения», – пояснил Колобов. После того как документ будет согласован с профильными ведомствами, Минпромторг рассмотрит стратегию, какие продукты в какие сроки планируется разработать. Уже выбрано три периода – 2021, 2024 и 2030 гг.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький также напомнил, что гражданам с инвалидностью не всегда хватает информации о положенных льготах и возможностях, особенно когда это касается взаимодействия разных ведомств. «На площадке ОНФ мы можем решить эту задачу, в том числе благодаря Минцифре и сайту Госуслуг – это самый легкий и системный способ донесения информации. Мы направим коллегам в Фонд социального страхования и Минтруд предложение – наладить систему информирования граждан о льготах, особенно если мы говорим об уязвимых категориях населения», – подчеркнул он.

В заключение участники совещания обсудили проблемы кохлеарной имплантации. Это один из методов реабилитации, который особенно часто практикуется среди детей. Им устанавливают медицинский прибор, который воздействует на слуховой нерв и позволяет в той или иной степени компенсировать проблему слуха.

Председатель Северо-Осетинской общественной организации слабослышащих «Мир звуков», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Северная Осетия Роман Кудренко отметил: «Поскольку речь идет о работе с техникой и здоровьем пациентов, необходим осмотр у специалиста – сурдолога, который может работать с кохлеарными имплантами, а их, к сожалению, крайне мало, особенно в регионах. На всю Россию – менее 400 сурдологов. Ехать в федеральный центр, особенно в условиях пандемии, не всегда возможно и удобно. Поэтому необходимо работать над тем, чтобы организовать помощь в регионе», – отметил Кудренко.

Генеральный директор ООО «Центр реабилитации «ТОША и Ко» Виктория Мухина добавила также, что в регионах не хватает реабилитационных центров. «У нас очередь уже на полгода вперед. Сейчас запись идет на август. Так что даже с нашими возможностями мы не можем реабилитировать всех желающих», – подчеркнула Мухина. Кроме того, проблемой дефицита сурдологов могут воспользоваться мошенники, которые приезжают в регион и обслуживают пациентов без лицензий, берут с них деньги и уезжают. Люди часто вынуждены к ним идти, если у них нет возможности поехать в федеральный центр. Кроме того, Мухина добавила, что Центр реабилитации «ТОША и Ко» может помочь с обучением кадров.

Вопрос подготовки квалифицированных кадров, а также стимулирования молодых специалистов для работы в регионах является крайне важным, подчеркнул и модератор дискуссии Иван Бирюков. Он попросил экспертов направить предложения по этому, а также остальным вопросам, которые были подняты на заседании. Они будут проработаны и войдут в проект решения, который поступит в соответствующие ведомства для дальнейшей работы.